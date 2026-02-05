Mercedes Triedy S – osobný strážca. Najlepšie pancierovanie i filtrovanie – FOTO

Mercedes Triedy S má za sebou facelift. No facelift toho reálne zmenil viac, než sa u niektorých áut doteraz zmenilo za dve generácie. Trieda S sa totiž za jeden facelift posunula z avantgardnej luxusnej limuzíny so starnúcim hardvérom späť na vrchol celého segmentu.
Netvrdíme, že je to najlepšie auto súčasnosti, no rozhodne patrí medzi tie najpokročilejšie. A to aj bez novej elektrickej platformy a výkonu nabíjania trilión kilowattov. V predchádzajúcich článkoch sme si ozrejmili základné zmeny i tie z oblasti asistenčných systémov, teraz sa pozrieme na systémy ochrany posádky pred vonkajším svetom a to vrátane verzie, ktorá o sebe vyhlasuje, že je najbezpečnejšia vôbec.
Už v štandarde však model ponúka mimoriadnu paletu bezpečnostných a asistenčných systémov. Zákazníci si dokonca môžu priplatiť za čelné airbagy pre zadné sedadlá, ktoré zmierňujú následky čelných kolízií podobne ako airbag vo volante vodiča. Systém tiež vie v okamihu pred nárazom vyzdvihnúť vozidlo do výšky s vyšším vozidlom tak, aby náraz schytali tie najpevnejšie časti auta s najlepšími deformačnými zónami.
Ochráni vás pred hlukom okolitého sveta
Trieda S bola odjakživa automobilom, ktorý síce možno priamo šoférovať, no zároveň sa majiteľ vozidla môže aj odviezť. To platí o novinke taktiež. Vodičovi pomôže masážna funkcia zabudovaná do celej palety systémov automobilového wellness s názvom Energizing, posádka vzadu si v dlhej verzii a so štvormiestnym usporiadaním zas môže vychutnávať luxus prezidentského sedenia a to aj s pravým zadným sedadlom vybaveným opierkou na nohy a podobne. Aby sa posádka Triedy S dokázala adekvátne odčleniť od ruchu okolitého sveta, S-ko sa opäť posunulo ďalej v oblasti odhlučnenia a komfortu samotnej jazdy.
No koncept vlastného kokonu, či hniezda, respektíve nerušeného pracovného prostredia auto posúva aj prostredníctvom centrálnej zadnej konzoly s priečinkom s bezdrôtovým nabíjaním, USB-C rýchlonabíjacími portami, či skladacím stolíkom pre prácu na laptope, či pre prácu na nerušenom stravovaní. Vzadu nájdete 13,1 palcové displeje s možnosťami videokonferencií cez programy ako Microsoft Teams, Zoom, či Webex, no zároveň sedenie ponúka aj zábavu prostredníctvom streamovacích služieb Disney+ a RIDEVU od Sony. A odčlenenie od vonkajšieho sveta zabezpečuje aj audiosústava Burmester, ktorá môže byť vybavená 4D zvukovým zážitkom s Dolby Atmos systémom.