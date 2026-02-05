Mercedes Triedy S – osobný strážca. Najlepšie pancierovanie i filtrovanie – FOTO

Vrcholná verzia modelu Trieda S s názvom S 680 Guard 4MATIC (mimo modelov Maybach) má k dispozícii úroveň balistickej ochrany VR10, ktorú možno považovať za najvyšší level zabezpečenia cestujúcich.
Ján Hargaš
4 min. čítania
Redakčne overené informácie
Die neue Mercedes Benz S Klasse: Verfeinert bis in jedes Detail.The new Mercedes Benz S Class: Refined in every detail.
Mercedes triedy S. Foto: Mercedes
Nemecko Novinky Automobilový priemysel z lokality Nemecko

Mercedes Triedy S má za sebou facelift. No facelift toho reálne zmenil viac, než sa u niektorých áut doteraz zmenilo za dve generácie. Trieda S sa totiž za jeden facelift posunula z avantgardnej luxusnej limuzíny so starnúcim hardvérom späť na vrchol celého segmentu.

Netvrdíme, že je to najlepšie auto súčasnosti, no rozhodne patrí medzi tie najpokročilejšie. A to aj bez novej elektrickej platformy a výkonu nabíjania trilión kilowattov. V predchádzajúcich článkoch sme si ozrejmili základné zmeny i tie z oblasti asistenčných systémov, teraz sa pozrieme na systémy ochrany posádky pred vonkajším svetom a to vrátane verzie, ktorá o sebe vyhlasuje, že je najbezpečnejšia vôbec.

Už v štandarde však model ponúka mimoriadnu paletu bezpečnostných a asistenčných systémov. Zákazníci si dokonca môžu priplatiť za čelné airbagy pre zadné sedadlá, ktoré zmierňujú následky čelných kolízií podobne ako airbag vo volante vodiča. Systém tiež vie v okamihu pred nárazom vyzdvihnúť vozidlo do výšky s vyšším vozidlom tak, aby náraz schytali tie najpevnejšie časti auta s najlepšími deformačnými zónami.

Ochráni vás pred hlukom okolitého sveta

Trieda S bola odjakživa automobilom, ktorý síce možno priamo šoférovať, no zároveň sa majiteľ vozidla môže aj odviezť. To platí o novinke taktiež. Vodičovi pomôže masážna funkcia zabudovaná do celej palety systémov automobilového wellness s názvom Energizing, posádka vzadu si v dlhej verzii a so štvormiestnym usporiadaním zas môže vychutnávať luxus prezidentského sedenia a to aj s pravým zadným sedadlom vybaveným opierkou na nohy a podobne. Aby sa posádka Triedy S dokázala adekvátne odčleniť od ruchu okolitého sveta, S-ko sa opäť posunulo ďalej v oblasti odhlučnenia a komfortu samotnej jazdy.

Fotogaléria k článku:

Die neue Mercedes Benz S Klasse: Verfeinert bis in jedes Detail.The new Mercedes Benz S Class: Refined in every detail.
Die neue Mercedes Benz S Klasse: Verfeinert bis in jedes Detail.The new Mercedes Benz S Class: Refined in every detail.
Die neue Mercedes Benz S Klasse: Verfeinert bis in jedes Detail.The new Mercedes Benz S Class: Refined in every detail.
8 fotografií v galérii
Die neue Mercedes Benz S Klasse: Verfeinert bis in jedes Detail.The new Mercedes Benz S Class: Refined in every detail.

No koncept vlastného kokonu, či hniezda, respektíve nerušeného pracovného prostredia auto posúva aj prostredníctvom centrálnej zadnej konzoly s priečinkom s bezdrôtovým nabíjaním, USB-C rýchlonabíjacími portami, či skladacím stolíkom pre prácu na laptope, či pre prácu na nerušenom stravovaní. Vzadu nájdete 13,1 palcové displeje s možnosťami videokonferencií cez programy ako Microsoft Teams, Zoom, či Webex, no zároveň sedenie ponúka aj zábavu prostredníctvom streamovacích služieb Disney+ a RIDEVU od Sony. A odčlenenie od vonkajšieho sveta zabezpečuje aj audiosústava Burmester, ktorá môže byť vybavená 4D zvukovým zážitkom s Dolby Atmos systémom.

Okruhy tém: Mercedes triedy S

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk