Test Lexus ES 300h Legacy Edition: Tichý luxus za brutálne atraktívnu cenu - VIDEO, FOTO

Lexus ES 300h nie je žiadnou novinkou. Súčasná generácia je druhým faceliftom auta, ktoré je na trhu už od roku 2018. Aktuálne prichádza vo výbehovej verzii Legacy Edition, ktorá pre zákazníkov predstavuje mimoriadne lákavú ponuku – skvelú výbavu za skutočne zaujímavú cenu.
Lexus ES 300h Legacy Edition stavia na elegancii, dôraze na tradíciu a podčiarkuje kvalitu, pokoj a spoľahlivosť, na ktorých si Lexus buduje meno dlhé roky. Legacy Edition je rozlúčkou s aktuálnou generáciou modelu.

Auto je postavené na modulárne platforme TNGA-K. To znamená, že zdieľa základné parametre s Toyotou Camry a predurčuje niektoré jeho charakteristiky, ako je zameranie na pohodlie jazdy, pričom dynamika je až v druhom slede.

V exteriéri auta nenájdeme žiadne revolučné zmeny, modernizácia sa prejavila predovšetkým  v interiéri. Sedan sa nesnaží zaujať agresivitou. Dizajn je vyvážený, uhladený a dôstojný a nadčasový, bez futuristických výstrelkov. Typická vretenovitá maska chladiča získala po facelifte iné rebrovanie. Nízka stavba karosérie pôsobí veľmi dobre a trochu pripomína niekdajšie Jaguary.

Auto má na dĺžku 4975 mm a šírku 1865 mm a pri svojej veľkosti je pomerne ľahké (1710 kg).

ES 300h je navrhnutý pre konzervatívnych zákazníkov a je bestsellerom na trhoch, kde stále oceňujú klasické sedany. Výhodou trojpriestorovej karosérie je tichá a pohodlná jazda vďaka lepšej izolácii od zadných kolies.

