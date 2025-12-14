Test Lexus ES 300h Legacy Edition: Tichý luxus za brutálne atraktívnu cenu - VIDEO, FOTO

Lexus ES 300h Legacy Edition stavia na elegancii, dôraze na tradíciu a podčiarkuje kvalitu, pokoj a spoľahlivosť, na ktorých si Lexus buduje meno dlhé roky. Legacy Edition je rozlúčkou s aktuálnou generáciou modelu.
Auto je postavené na modulárne platforme TNGA-K. To znamená, že zdieľa základné parametre s Toyotou Camry a predurčuje niektoré jeho charakteristiky, ako je zameranie na pohodlie jazdy, pričom dynamika je až v druhom slede.
V exteriéri auta nenájdeme žiadne revolučné zmeny, modernizácia sa prejavila predovšetkým v interiéri. Sedan sa nesnaží zaujať agresivitou. Dizajn je vyvážený, uhladený a dôstojný a nadčasový, bez futuristických výstrelkov. Typická vretenovitá maska chladiča získala po facelifte iné rebrovanie. Nízka stavba karosérie pôsobí veľmi dobre a trochu pripomína niekdajšie Jaguary.
Auto má na dĺžku 4975 mm a šírku 1865 mm a pri svojej veľkosti je pomerne ľahké (1710 kg).
ES 300h je navrhnutý pre konzervatívnych zákazníkov a je bestsellerom na trhoch, kde stále oceňujú klasické sedany. Výhodou trojpriestorovej karosérie je tichá a pohodlná jazda vďaka lepšej izolácii od zadných kolies.
