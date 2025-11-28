Leapmotor uvádza na Slovensko svoje doteraz najpokročilejšie a najvýkonnejšie auto

Čínska značka Leapmotor, ktorá sa (nielen) v Európe skrýva pod krídlami koncernu Stellantis a využíva prakticky všetky jeho distribučné a predajné kanály, nedávno oficiálne vstúpila na Slovensko. Pri svojom vstupe ukázala súčasné i budúce modely a sľúbila, že už o nejaký ten mesiac príde aj na náš trh najpokročilejšia verzia vozidla C10. Zatiaľ najväčšie SUV značky na našom trhu sa tak stáva aj najvýkonnejším. Výrobca je totiž schopný predávať to isté auto až s tromi pohonnými sústavami a dvomi architektúrami. Novinka zvyšuje napätie.
800V
800 Voltová architektúra je naďalej výsadou prémiových značiek a koncernu Hyundai, ktorý jej výhody pochopil a začal využívať ako prvý medzi mainstreamovými značkami. Staršie 400V platformy však výrazne nezaostávajú a mnohé značky na nich zostávajú jednoducho preto, lebo prechod na novú architektúru by niečo stál a zisk z prechodu by nemusel pokryť zvýšené náklady, pričom ako hovoria technici samotného Stellantisu, niekedy je rozumnejšie vyšpičkovať 400V ako sa predčasne tlačiť na 800 V a nič nezískať.
Vo všeobecnosti ale platí, že vyššie napätie sústavy prináša hneď niekoľko benefitov a práve tie naplno predvádza 800V verzia modelu C10. Leapmotor si jednoducho povedal, že keď tú technológiu už má, nemá zmysel ju v Európe zdržiavať a zostávať na rozšírenejšej 400V architektúre. Výsledná ponuka verzií je tak skutočne unikátna. Zákazníci si môžu zvoliť 400V elektromobil, 800V elektromobil a ešte aj REEV riešenie s benzínovým motorom na predĺženie dojazdu.
Označenie ako pri telefónoch
Nová verzia je v cenníku modelu označená zelenou farbou a názvom C10 ProMAX 800V. ProMAX je označenie nejedného väčšieho a lepšieho smartfónu, no zdá sa, že tento názov má svoj potenciál aj pri autách. Po ProMAX nasleduje názov výbavy – Design a prípadné označenie pohonu – AWD. Model je teda dostupný iba v najvyššej výbave Design. Zákazník si môže vybrať, či chce poháňanú zadnú nápravu, alebo siahne po pohone všetkých kolies. Táto voľba pochopiteľne mení veľkosť systémového výkonu, keďže o pohon všetkých kolies sa stará dodatočný predný elektromotor.
RWD voľba ponúkne výkon 220 kW (299 k) a 360 Nm krútiaceho momentu, AWD-čko dodá až 440 kW (598 k) a 720 Nm. Kým verzia s pohonom iba prednej náprave zaknihue solídny dojazd na jedno nabitie na úrovni 510 km – čo je najviac v ponuke EV verzií modelu, AWD verzia výhodu väčšej batérie utopí vo vysokom výkone a ponúkne len 437 km WLTP dojazdu. Dojazd RWD verzie v meste je 722 km, AWD si píše 602 km. Rozdiel v dynamike je okamžite zrejmý. Obe verzie majú maximálnu rýchlosť obmedzenú na 190 km/h, no RWD zrýchli z 0 na 100 km/h za 6,6 sekundy a AWD len za 4,0 s.