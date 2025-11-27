AUDI má takmer hotové nové SUV. Volá sa AUDI E SUV a na klasické Audi sa nepodobá - FOTO

AUDI a Audi idú ruka v ruke po srdciach a peňaženkách čínskych zákazníkov. Najväčšia modelová ofenzíva nemeckej značky na čínskom trhu vstupuje do ďalšej fázy. Sesterská značka AUDI (kapitálky bez krúžkov) má v zásobníku celkom nové SUV, ktoré v konceptuálnej podobe volá veľmi jednoducho E SUV.
K tomu štandardné Audi (to s krúžkami) prináša do Číny špeciálne predĺžené verzie svojich nových modelov. Jeden sa volá A5L Sportback, druhý je zvaný A6L e-tron. Všetky tri vozidlá súznačie Audi-AUDI predstavilo na prebiehajúcom autosalóne Auto Guangzhou 2025.
Audi – AUDI
Ingolstadt sa rozhodol, že na upadajúci záujem čínskeho publika o európske modely musí zabrať a urobí to tak, že stvorí plán dvoch značiek a dvoch partnerov. To znamená, že od klasického Audi, ktoré v Číne roky predáva upravené štandardné modely (väčšinou s väčším rázvorom) doplní nové progresívne AUDI. Rozdiel pritom nie je len v stlačení Caps Lock na klávesnici počítača a už sme ho naznačili.
Rolls Royce už má auto aj pre milovníkov starých arkádových hier - FOTO
Namiesto prerobených štandardných modelov má nové AUDI bez krúžkov ale s veľkými písmenami za úlohu stvoriť nové hypermoderné autá, ktoré budú pre čoraz náročnejšieho čínskeho zákazníka dostatočne lákavé. Značka sa vo svojej two-brand two-partner stratégii spojila s automobilkami FAW a SAIC a do mesta Guangzhou – po slovensky Kanton priviezla tri modely dokonale symbolizujúce stratégiu značky.
Okrem elektromobilov výrobca aj v Číne naďalej ponúka i spaľovacie varianty. Ponuku spaľovacích modelov zastupuje Audi A5L Sportback 2026. Auto sa pritom v Číne už od augusta predáva, no pre nový rok získalo niekoľko drobných noviniek. Podstatnejšie premiéry sú však A6L e-tron a AUDI E SUV.
Audi A6L e-tron
Audi v spolupráci s partnerom FAW prináša svoj tretí čisto elektrický model A6L e-tron postavený na PPE (Premium Platform Electric) platforme na čínsky trh. Ide o prvý čisto elektrický sedan na tomto významnom trhu, ktorý je zároveň upravený presne podľa požiadaviek tamojších zákazníkov. Elektrický model doplní verziu A6L so spaľovacím motorom, ktorú už Audi v Číne predáva doslova desaťročia.
Porsche Cayenne novej generácie: Pozeráte sa na nový bratislavský prírastok - FOTO
A6L je pritom historicky jedným z najúspešnejších prémiových vozidiel v Číne celkovo. Model bol prvým autom značky, ktorý sa tam začal predávať a to už pred takmer 40-timi rokmi najprv ako štandardné A6 a neskôr ako predĺžená verzia A6L. Aj v ohľade predĺženia rázvoru štandardného modelu špeciálne pre čínsky trh bolo Audi a jeho A6L prvé.
Na túto úspešnú históriu chce nadviazať aj nové A6L e-tron a to vďaka platforme s 800 V architektúrou, batériou s kapacitou 107 kWh a CLTC dojazdom 770 km na nabitie. Predĺžená verzia má o 132 mm väčší rázvor vďaka čomu auto disponuje aj väčšou kapacitou batérie ako štandardný elektrický model. Vozidlo sa vyrába v spoločnom Audi FAW NEV závode v meste Čangčun spolu s lokalizovanými verziami PPE elektrickými modelmi Q6L e-tron a Q6L Sportback e-tron.