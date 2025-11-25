Rolls Royce už má auto aj pre milovníkov starých arkádových hier - FOTO

Nostalgiou nasiaknutý automobil je zákazkovým výtvorom pre fanúšika kultúry tradičných herní s videohrami.
Rr black badge ghost gamer_09.jpg
Rolls Royce Ghost. Foto: Rolls Royce
Pozeráte sa na auto, ktoré si dal postaviť a upraviť utajený fanúšik starých arkádových hier. Ide o model Ghost II. zo športovo strihnutého vydania menom Black Badge. Model dostal aj vlastné pomenovanie. Volá sa Rolls Royce Ghost Black Badge Gamer. Inšpirovaný je kultúrou klasických videohier.

Bespoke 8-bit

Automobil z programu individuálnych úprav Bespoke je upravený tak, aby jasne naznačoval príslušnosť k majiteľovi, ktorí (uviazol v 80-tych rokoch) miluje klasické videohry. Nostalgiou nasiaknutý automobil je zákazkovým výtvorom pre fanúšika kultúry tradičných herní s videohrami. Zdobia ho dômyselné odkazy na počiatky hrania počítačových hier.

K nim patrí ručne maľovaný motív Cheeky Alien ako súčasť ozdobnej linky Coachline, no tiež text Player One, Two, Three, Four vyšitý na sedadlách. Ďalej je to podsvietený strop Starlight Headliner Pixel Blaster a podsvietený obklad palubnej dosky Illuminated Fascia Laser Base. V aute sú tiež skryté prekvapenia, ktorých objavenie odomkne niečo nové podobne ako v ére joystickov.

Black Badge Gamer

Stručne a skrátka, Rolls Royce Hráč. Je zaujímavé, že aj vplyvom filmov, ktoré sa do tejto výnimočnej éry, ktorá vrcholila práve v rokoch osemdesiatych sa mnohí do éry herní a prvých automatových videohier vracajú čoraz viac. A to až tak, že z toho vzniká celkom nová kultúra a prudko rastúci segment zberateľských artefaktov spojených práve s týmito hrami a časmi ako takými.

RR tvrdí, že viacero klientov značky sa aktívne zaujíma o túto rozvíjajúcu sféru, no okrem stúpajúcej hodnoty artefaktov ich priťahujú aj osobné väzby, nostalgia a snaha zachovať vybrané objekty tejto kultúry pre budúcnosť. Tak ako samotné arkádové hry, ktoré sa vyznačovali postupným zvyšovaním náročnosti, prechádzaním levelov a nachádzaním nových často skrytých ciest a bonusov, aj Black Badge Gamer sa snaží byť „arkádový”.

