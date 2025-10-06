Leapmotor oficiálne vstupuje na slovenský trh: Iba ďalšia „Čína“ alebo niečo viac? - FOTO

Leapmotor je názov čínskej automobilky, ktorý už istú dobu automobilové médiá skloňujú. Je to preto, lebo značka už na slovenskom trhu pôsobí niekoľko mesiacov a už rok vieme, že okrem západných európskych trhov mieri aj k nám. Dokonca sa vám už mohlo podariť stretnúť niektoré jej autá v našich uliciach, nehovoriac o uliciach v zahraničí.
No oficiálne oznámenie príchodu, ako to automobilky z Číny toho roku urobili už mnohokrát, tak to zatiaľ chýbalo. Ten deň ale nastal. Nastal po dôležitom autosalóne v Mníchove a nastal až vtedy, keď Leapmotor mohol vstup na trh spojiť rovno aj s uvedením tretieho modelu do ponuky a celkom nového pohonného systému pre jeden z pôvodných dvoch modelov.
Čo je to ten Leapmotor?
Leapmotor je z angličtiny odvodený názov firmy, ktorá vznikla len v roku 2015. Má teda symbolických desať rokov. Jej ťah na bránu je však doslova neuveriteľný. Firma vzišla z IT sveta a v priebehu niekoľkých rokov si svoje meno zapísala veľkými písmenami do novodobej éry čínskeho automobilizmu.
Hongqi H5 - prémiový sedan s červenou vlajkou a už aj s najvyššou výbavou - FOTO
Pred niekoľkými mesiacmi Leapmotor prekonal miľník 1 milión vyrobených vozidiel. No už budúci rok sa očakáva, že prekoná hranicu 2 milióny predaných áut. Recept na úspech na domácom trhu je kombinácia mimoriadne lákavých cien s pokročilými technológiami.
I keď na našom trhu tieto autá nevedia byť také lacné (clá a “cestovné), stále dokážu ponúknuť skutočne zaujímavý pomer ceny a protihodnoty. I keď firma rastie v štýle typického start-upu, neznamená to, že by bola postavená na vratkých nohách.
Čo má s Leapmotor Stellantis?
Jednou z tých pomyselných “nôh,” na ktorých pevne stojí je práve globálny hráč menom Stellantis. Ten je menšinovým vlastníkom spoločnosti a zároveň väčšinovým vlastníkom jej vetvy, ktorá sa stará o trhy mimo domovskej Číny. To znamená, že Leapmotor využíva celé distribútorské know-how a celú distribútorskú sieť Stellantisu, čo v našich končinách znamená dve slová: Emil Frey.
Firma starajúca sa o import všetkých veľkých značiek Stellantisu (Fiat, Peugeot, Opel, Citroen, Jeep, Alfa Romeo…) poskytuje novej značke Leapmotor celú svoju silu na Slovensku. To znamená predajné a servisné miesta i logistické centrum v Lozorne.
Modelové portfólio sa zväčšuje
Všetko to začalo modelmi T03 a C10. Obidve autá s elektrickým pohonom, jedno v segmente A, druhé v segmente D. Veľkú medzeru medzi nimi čoskoro vyplnia modely B10 a neskôr B5, no Leapmotor plánuje do dvoch rokov ešte ďalšie dva modely. Ich dizajn a parametre zatiaľ nepoznáme, no vieme, že prídu v roku 2026 a pôjde o zástupcov v segmente B.
Dongfeng rozširuje ponuku: Sedan S7 REEV a U-Tour PHEV prichádzajú - FOTO
Rozmerovo by tak mali byť okolo, alebo tesne nad 4 metre. Zároveň výrobca do Vodárenského múzea, kde uvedenie značky na trh prebiehalo, priviezol aj jedinú spaľovaciu alternatívu v ponuke automobilky – model C10 EREV/REEV.