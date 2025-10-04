Hongqi H5 - prémiový sedan s červenou vlajkou a už aj s najvyššou výbavou - FOTO

Hongqi je čínska značka automobilov, ktorá sa v roku 2018 rozhodla rozšíriť svoju ponuku z vládnych limuzín na autá pre širšie vrstvy obyvateľov. Následne začala modelovú ofenzívu a dobývanie nových trhov. Pred pár mesiacmi oficiálne vstúpila na slovenský trh s paletou modelov, medzi ktorými nechýbal ani typický trojpriestorový spaľovací sedan menom Hongqi H5.
Rad automobilov H je v očiach Hongqi tým „najnižším” stupňom, teda zároveň najdostupnejším. Keďže však značka venuje všetko úsilie budovaniu luxusných a superluxusných áut, H séria znamená, že autá možno označiť za prémiové až takmer luxusné. A presne v tomto duchu je aj nová výbava, ktorú slovenský importér oficiálne zaradil do ponuky. Nazýva sa Deluxe a pridáva prvky, ktoré k prémiovému autu skutočne patria.
Hongqi H5 – žiadna elektrifikácia, len pohodlie a silný motor
Z Číny sa pravdepodobne nikdy nedočkáme viac ako štvorvalcových spaľovacích motorov. Vyššiu potrebu výkonu totiž dodávajú nie väčším objemom a počtom valcov, ale elektrifikáciou. Aj tak ale treba uznať, že benzínový štvorvalec s objemom 2,0 litra a s prepĺňaním neznie ako vyslovene zlý nápad.
Najmä ak je spojený s klasickou meničovou 8-stupňovou automatickou prevodovkou japonského pôvodu – Aisin. Vyznávačov prémiovej klasiky ale sklame informácia o priečnom uložení motora a pohonu výhradne prednej nápravy. Hongqi je tak skôr konkurentom modelom ako Toyota Camry, či Škoda Superb, než veľkým prémiovým európskym autám ako BMW 5, či Mercedes E.
Model má na dĺžku 4985 mm, šírka bez zrkadiel je 1865 mm, výška je 1465 mm a rázvor je 2920 mm. Benzínový motor s rozvodom DOHC ponúka maximálny výkon 160 kW a maximálny krútiaci moment 340 Nm. Dosť, aby z 0 na 100 km/h zrýchlil za 7,8 sekundy. Priemerná spotreba je 6,6 litra.
Comfortable
Hongqi H5 vo výbave Comfortable kúpite za 39 990 eur s DPH. Model ponúkne 17-palcové disky kolies, 573 litrový kufor, sedadlá v syntetickej koži, Full LED svetlá, kopu airbagov, asistenčné systémy ADAS vrátane adaptívneho tempomatu i bezkľúčové štartovanie, multimediálny systém s konektivitou CarPlay a Android Auto, či audiosústavu Dynaudio.