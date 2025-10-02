Dongfeng rozširuje ponuku - sedan S7 REEV a U-Tour PHEV prichádzajú - FOTO

Dongfeng v Mníchove predstavil dve nové verzie svojich už zavedených modelov. Prvý menovaný je elektrický športový sedan S7, ktorý po novom poslúži aj tým zákazníkom, ktorí ešte nie sú pripravení na úplný prechod k zástrčkovým vozidlám, no elektromobilita ich láka.
Druhý predstavený model MPV menom U-Tour PHEV ide do podobného cieľa, avšak z opačného smeru. Model k spaľovaciemu a hybridnému pohonu dostane aj plug-in hybridný pre tie rodiny, ktoré najazdia najviac kilometrov v meste a túžia po pohodlí, ktoré poskytuje elektrický pohon, no zároveň nechcú prísť o komfort dlhých ciest bez nutnosti pravidelného nabíjania.
Dongfeng S7
Dongfeng S7 je rozmerný, bezmála päťmetrový sedan, ktorý zaujme vyhladeným dizajnom s čistými líniami, mimoriadnou aerodynamikou (údajne len 0,191 Cd) a vzdušnou kabínou. Ide o typický elektrický sedan z Číny, ktorý ponúka vyššiu bezpečnosť LFP batérie, zjednodušený dizajn a kabínu s centrálnym pávajúcim displejom infotainmentu, s ktorým ovládate prakticky všetko.
Porsche 911 Turbo S: Absolútny technologický a výkonnostný vrchol - FOTO
Je to taký Model 3 od Dongfengu, ktorý neponúkne masívnu batériu a ani výkon, orientuje sa skôr na dostupnejšie elektrické technológie a uprednostňuje skôr vzhľad, výbavu a dojem prémiovosti. V základnej elektrickej podobe má 56,8 kWh baterku, ktorá zabezpečí 420 km dojazdu v kombinovanom cykle. Model má na dĺžku 4936 mm, šírka je 1910 mm, výška 1495 mm a rázvor až 2915 mm. Synchrónny elektromotor s permanentným magnetom poháňa zadné kolesá a jeho maximálny výkon je 160 kW, krútiaci moment je 310 Nm.
S7 aj s pohonom REEV
Nová verzia REEV (range-extended electric vehicle – elektrické vozidlo s predlžovačom dojazdu) výrazne zväčší dojazd vozidla a to až na hranicu 1100 km podľa WLTP metodiky. Z toho je 235 km v čisto elektrickom móde, zvyšok je v móde hybridnom, v ktorom zabudovaný spaľovací motor cez generátor produkuje energiu živiacu elektromotor a batériu.