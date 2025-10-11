Aston Martin pridáva do ponuky najostrejšiu verziu vrcholného modelu. DB12 už má aj “S” - FOTO

Modelový rad DB12 stojí na vrchole ponuky štandardných modelov značky s dvomi dverami.
Ján Hargaš
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Aston martin db12 s_02.jpg
Aston Martin DB12 S. Foto: Aston Martin
Veľká Británia Novinky Automobilový priemysel z lokality Veľká Británia

Aston Martin DB12 S je novým vrcholným modelom radu DB12. S-ko odkazuje na dlhý rad historických i súčasných modelov s výraznejším korením. Auto dostalo ostrejšie jazdné vlastnosti, prešlo odľahčením na kľúčových miestach, má viac výkonu a unikátnu výbavu.

Aston Martin DB12 S

Modelový rad DB12 stojí na vrchole ponuky štandardných modelov značky s dvomi dverami. Kombinuje schopnosti superšportu s luxusnou jachtou a je tým najluxusnejším autom vo výbere súčasných športových modelov Aston Martin. DB12 je podľa značky prvý supertourer, či ak chcete grand tourer, teda GT.

Veľké auto s luxusnými prvkami a mimoriadnym výkonom dostane nový variant. Nejde o zmenu karosérie, ide len o vylepšenie pôvodného kupé, no S-ko dostane aj verzia DB12 Volante s plátenou strechou. Obe verzie si už zákazníci môžu objednať, prvé dodávky sú naplánované na začiatok budúceho roka.

DB12 sa pripája k súčasníkom obšťastneným povestným Skom, ktoré v histórii značky svieti ako znak športovosti. Prvým modelom, ktorý S niesol bol DB3S v roku 1953. Dnes sa paleta rozrástla na tri modelové rady – Vantage S, DBX S a teraz DB12 S.

Fotogaléria k článku:

Aston martin db12 s_01.jpg
Aston martin db12 s_12.jpg
Aston martin db12 s_02.jpg
23 fotografií v galérii
Aston martin db12 s_13.jpg

Motor dostal 20 koní navyše

Dlhá predná kapota skrýva mimoriadne potentný motor pôvodom z Nemecka. V8-čka s objemom 4,0 litra prepĺňaná dvomi turbúdúchadlami umiestnenými blízko k hlavám valcov v tzv. horúcom Véčku teraz ponúka 700 koní pri 6000 ot/min, čo je 20 koníkov viac ako štandardný model. 700 koní sprevádza rovnaký krútiaci moment na úrovni 800 Nm. Maximum krútiaceho momentu získa vodič v rozmedzí 3000 až 6000 ot/min.

Maximálna rýchlosť je 325 km/h a zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne za 3,4 sekundy. To je čas, ktorý prekonáva DB12 v štandarde o 0,1 sekundy. Pričom za tento pokles zrýchlenia nemôže vrcholný výkon, ale kalibrácia systému Launch Control v kombinácii s úpravou rýchlosti radenia stupňov, ktoré v najšportovejšom móde dokážu prehodiť prevod o 50% rýchlejšie ako v „obyčajnej DB12.

Firmy a inštitúcie: Aston Martin
Okruhy tém: Aston Martin
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk