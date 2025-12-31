Citroen Elo - takto si značka predstavuje budúcnosť svoju i vašu - FOTO

Citroen sa v ostatných rokoch zvykol prezentovať veselým dizajnom, praktickými riešeniami a komfortom. Svoju budúcnosť nevidí inak. Aj koncept, ktorý túto budúcnosť prezentuje menom Elo, má spĺňať kľúčové atribúty a charakterové črty moderného Citroenu.
Tu však dizajnéri zašli ešte o kúsok ďalej a celý tradičný štýl dizajnovania produktov obrátili. Ako prvý totiž pre Elo navrhli jeho účel, celkový dizajn prišiel až potom. Stručne a skrátka, uprednostnili obsah pred formou.
Elo – Rest, Play, Work
Názov konceptu Elo je stvorený s využitím týchto troch anglických slov – rest, play a work. Názov tvorí druhé písmeno v každom zo slov. Možno je v tom trocha skrytého významu, no rozhodne je Elo nasledovníkom konceptu Oli z roku 2022 a tieto tri slová majú charakterizovať všetko to, čo sa v tomto aute z budúcnosti má dať robiť – oddychovať, hrať sa a pracovať.
Kľúčovou vlastnosťou konceptu je teda priestor, priestor pre všetky aktivity, ktoré dvojica, či rodina, či iná sociálna skupina môže spoločne vykonávať. Auto má byť v tomto prípade základňou na všetky aktivity a zároveň útočiskom a cestovným spoločníkom. Model má na dĺžku len 4,1 metra, čo je podobné ako v prípade nového Citroenu eC3.
Avšak tu ide opäť o obľúbený „citroeňácky” koncept bubliny obklopujúcej sociálnu jednotku cestujúcu daným automobilom. To znamená, že model maximálne využíva zastavanú plochu a umožňuje komfortné cestovanie štyrom až šiestim cestujúcim.
Dvojica doplnkových sedadiel je pritom skrytá po bokoch a tak neovplyvňuje veľkosť batožinového priestoru. Automobil má posuvné bočné dvere a obrovskú presklenú strechu pre maximálne presvetlenie kabíny. Zároveň má sedadlá plne variabilné, pričom využíva koncepciu iba jedného sedadla vpredu.
Trón a sedadlo pre vodiča mikrobusu
Vodič sedí v prednej časti vozidla ako samostatná a ničím nerušená jednotka. Ešte tabuľka nerušte vodiča a efekt by bol skutočne dokonalý. Vodič sediaci v samostatnom priestore má pred sebou 180 stupňový výhľad vpred tak, aby naozaj mohol vnímať celé okolie. Novinkou pre model je zároveň technológia s odrazovou fóliou vo vrstvenom skle vpredu, ktorej úlohou je vytvoriť z celého čelného skla head-up displej.
Zobrazovanie na celé sklo tak paradoxne je podľa značky lacnejšia ako komplexná funkcionalita samotného head-up displeja v štandardnom ponímaní. Navyše vodič dostáva farebné a dôkladné informácie bez toho, aby musel pozerať na akýkoľvek displej. A ak by predsa len nechcel ďalej šoférovať a túži po diskusii s posádkou, jeho sedadlo je plne otočné v prospech komunikácie s pasažiermi vzadu.