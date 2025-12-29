Genesis G90 Wingback dokazuje, že luxusné kombi majú budúcnosť - FOTO

A to napriek prítomnosti a čoraz väčšej dominancii SUV vo všetkých kategóriách, kde praktickou voľbou bolo doteraz vždy len kombi. SUV chce dnes naozaj každý, avšak kto iný než výrobca s relatívne malými predajnými číslami, ktorému za chrbtom stojí jeden z najväčších svetových hráčov si môže dovoliť tvrdiť, že napriek trendu SUV sa kombi, či wagon stále môže spájať nielen s praktickosťou, ale aj s luxusom.
Trend SUV sa raz vyčerpá a kombi sa vrátia
Šéfdizajnér značky Genesis Luc Donckerwolke zašiel vo svojich opisoch konceptu G90 ešte ďalej, keď povedal, že „v súčasnosti je tu, povedzme, multiplikácia SUV modelov. Tento prudký rast vytvorí saturáciu. A to je čas, keď iné typológie áut začnú byť opäť atraktívne. Preto som presvedčený, že pre značku nie je dobré mať typologickú monokultúru.”
BMW radu 3 je tu už 50 rokov. Rad 3 vzišiel z auta, ktoré zachránilo značku – FOTO
V preklade: aj keď je dnes odpoveďou na všetko SUV, trh sa nasýti, ľudia sa nasýtia a budú si chcieť opäť pripadať inak, tak ako kedysi. Tučné vysoké SUV tak vymenia za niečo čo vyzerá naozaj dobre a z každého uhla, v čom sa dobre sedí, čo dobre jazdí a v čom si nepripadáte ako džokej na slonovi. A presne preto je tu koncept G90 Wingback. A treba uznať, že v hlbokej zelenej metalíze tento počin vychádzajúci zo sériovej G90-tky naozaj púta pohľady.
Kombi v luxusnej triede
Klasické Genesis G90 je na trhu od roku 2015 a v roku 2021 prišla na trh súčasná druhá generácia. Kým prvá generácia sa ešte volala Hyundai Genesis, meno Genesis G90 už nejaký ten piatok patrí vlajkovej lodi mladej značky. Kórejský Mercedes sa snaží robiť to, čo tradičné prémiové a luxusné značky. Postupne rozširuje svoje portfólio modelov a pridáva nové pohonné sústavy.
Mercedes GLB novej generácie: elektrický i spaľovací. Priestranný i luxusný – FOTO
Kým nedávno predstavený model GV60 Magma je čisto elektrický superšportový SUV model, G90 verí skôr tradičnému zdroju energie, než elektrickým pohonným sústavám. Model má pod dlhou prednou kapotou 3,5 litrový šesťvalec a to buď čisto spaľovací, alebo v prípade predĺženého rázvoru s pomocou 48-voltového systému a elektrického kompresoru.
Wingback Concept teda vychádza z platformy G90 a to bez zmien v pohonných jednotkách, či prevodovkách. Model má 5,1 metra na dĺžku a 3,2 metra má rázvor kolies. Ide teda o auto v triede, ktorú okupujú modely ako BMW radu 7, či Mercedes Triedy S. Tieto autá však športovo strihnuté kombi karosérie v ponuke nemajú.