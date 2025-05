Brzdy, ktoré brzdia a ešte sú aj zdravé. Brembo má nové eko brzdy pripravené na Euro 7 - FOTO

Nová emisná norma Euro 7 má začať platiť už budúci rok. Aj keď automobilky budú mať na svojej strane prižmúrené oko EÚ, skôr či neskôr, ale skôr skôr ako neskôr neskôr budú musieť vyrábať autá tak, aby dokázali emisnú normu Euro 7 stopercentne plniť. Inak im hrozia zničujúce pokuty.

Je preto dobrou správou, keď jeden z najznámejších výrobcov bŕzd automobilov pozná riešenie na jeden z kľúčových problémov novej normy. Ním sú emisie z bŕzd.

Európska Únia je prvá, ktorá pri hodnotení ekologickosti nového osobného vozidla berie do úvahy viac ako len spaliny prúdiace z výfuku samotného vozidla. Ekologické má byť auto celé, a to vrátane bŕzd. Aj keď si to mnohí neuvedomujú, malé pevné častice uvoľňované pri brzdení mechanickými brzdami osobných automobilov sa nemalou mierou pripájajú k znečisteniu z dopravy.

Znečistenie brzdami vychádza priamo z ich konštrukcie a princípu. Mechanické brzdy (kotúčové) fungujú tak, že jedna kovová časť – brzdová platnička, sa opiera o druhú kovovú časť – kotúč. Vzájomným trením vzniká brzdný účinok – vozidlo spomaľuje, no zároveň vzniká teplo a platničky i kotúče sa opotrebúvajú.

Kto nebrzdí, šetrí a voľne dýcha

Opotrebovávanie znamená, že z povrchov oboch komponentov sa uvoľňujú menšie i väčšie častice, ktoré končia v ovzduší a pokojne aj v pľúcach a podľa ich veľkosti aj v krvnom riečisku okoloidúcich ľudí.

Tieto častice prispievajú k rôznym ochoreniam a vedú nielen k nákladom verejného zdravotníctva, ale aj k úmrtiam. Skrátka platí, že čím viac sa brzdí, tým väčšie emisie častíc brzdy vytvárajú a tým horšie je v danej lokalite ovzdušie.

Každý motorista teda vie, že čím menej brzdí, tým menej si opotrebúva brzdy a tým dlhšie mu najmä platničky vydržia. Málokto však vie, že keď brzdí brzdami menej, šetrí nielen peňaženku, ale aj životné prostredie.

Brembo očakáva, že tieto brzdy budú využívať automobilky najmä pri prémiových automobiloch. Foto: Brembo

Ešte stále platí, že úsporná jazda je o brzdení motorom, predvídaní, no zároveň existuje relatívne nový pojem – brzdenie rekuperatívne. Moderné autá vybavené elektromotormi vedia takpovediac “zbierať” energiu a tú následne využijú pri ďalšej jazde.

Takéto brzdenie samo o sebe znižuje emisie z brzdenia, no aj elektromobily, či hybridy musia byť vybavené štandardnými brzdami a musia ich aj pravidelne používať a teda znečisťovať životné prostredie.

EÚ chce mať aj toto znečisťovanie pod kontrolou s cieľom ochrániť zdravie svojich obyvateľov. Cieľom je znížiť produkciu častíc pri brzdení na úplné minimum. Keďže však brzdy tvoria častice “z princípu” je to riadne komplikovaný a zdanlivo nedosiahnuteľný cieľ.

Brzdy z tlačiarne

Lenže nie je všetkým dňom koniec. Zníženie emisií z bŕzd je očividne možné, i keď stojí nejaké to úsilie i financie. Jedným z prvých, kto sa vie pochváliť reálnym znížením emisií z bŕzd je práve špecialista menom Brembo. Firma na nedávnom autosalóne v Šanghaji predstavila nové brzdy s názvom Greentell.

Znie to ako názov pre nového poskytovateľa mobilného pripojenia, ale sú to nové brzdy využívajúce odlišné materiály. Presné chemické zloženie komponentov je pochopiteľne obchodné tajomstvo, no Brembo v tlačovej správe uvádza aspoň to, že brzdy neobsahujú nikel a znižujú dopad na životné prostredie až o 85% a emisie prachu z bŕzd až o 90%.

Emisná norma Euro 7 vyžaduje, aby brzdy emitovali maximálne 7mg/kilometer prachu a od roku 2035 to má byť dokonca 3 mg/km.

Brembo so splnením najbližšieho cieľa nebude mať problém. Okrem odlišnosti v materiáloch kotúčov i platničiek je kľúčový i výrobný proces. Ten sa nazýva LMD (laser metal deposition), čo je v podstate 3D tlač kovu za pomoci lejzru. Brembo LMD proces integruje do výroby už niekoľko rokov a zvládnutie technológie v minulosti mu pomáha aj do budúcnosti.

Špecifický materiál nanáša na kotúče v dvoch vrstvách. Vrstvy materiálu výrazne zvyšujú odolnosť a životnosť kotúčov bez vplyvu na výkon samotných bŕzd. Technológia znižuje opotrebenie bŕzd o 80% v porovnaní so štandardnými materiálmi.

Brzdy Greentell neobsahujú nikel a znižujú dopad na životné prostredie až o 85 percent. Foto: Brembo

Brembo jedným dychom dodáva, že samotné kotúče sú zároveň tenšie, takže reálne zvýšenie ich životnosti je približne o 20 až 30%. Zníženie opotrebenia bŕzd ale prináša jeden problém. Ako zistiť, kedy sú už brzdy súce na výmenu, keď sú výrazne tenšie? Odpoveďou na to je logo na kotúčoch.

Brembo tam dáva svoje logo, ale keď budú automobilky chcieť, môžu im tam dať ich logo. Keď logo zmizne, je čas na výmenu. Výhodou tejto technológie je tiež odolnosť a stálosť účinku bez ohľadu na počasie.

Brembo očakáva, že tieto brzdy budú využívať automobilky najmä pri prémiových teda drahších automobiloch. Uvidíme tak, ako budú vyzerať a fungovať brzdy bežnejších vozidiel s nižšími cenovkami. Ak také, pravda, ešte vôbec budú.