V Taliansku sprísňujú zákazy vstupu do miest pre naftové autá, výlety to môže výrazne predražiť

Štyri regióny v severnej polovici Talianska od jesene sprísňujú zákazy vjazdu pre naftové autá. Rozšírené pravidla budú podľa nemeckého autoklubu ADAC postihovať aj autá, ktoré zodpovedajú emisnej norme Euro 5. Ide o automobily vyrobené v rozpätí rokov 2009 až 2015. Zákaz tak postihuje už aj desaťročné vozidlá.

Na Slovensku i v okolitých krajinách EÚ je priemerný vek osobných vozidiel vyšší ako desať rokov. U nás je takmer na úrovni 15 rokov. Jediné naftové autá, ktoré budú môcť vchádzať do centier miest sú tie zodpovedajúce norme Euro 6.

Taliani už obmedzenia premávky v mestách pre naftové autá zavádzajú niekoľko rokov. Vo viacerých regiónoch sú pre osobné i nákladné automobily zodpovedajúce normám Euro 0 až 2 platné úplné zákazy vjazdu do centier miest bez ohľadu na palivo. Pre naftové autá v niekoľkých regiónoch platili zákazy vstupu osobným vozidlám zodpovedajúcim emisným normám Euro 3 a 4.

Rozšírenie na Euro 5 malo vojsť do platnosti už pred dvomi rokmi, no nakoniec dostali zákazy dvojročný odklad. Každý región Talianska si pritom určuje vlastné pravidlá. V niektorých mestách je obmedzený vjazd plošne, v iných počas konkrétnych dní a hodín.

Zákaz vstupuje do platnosti od 1. októbra 2025

Zákazy tiež platia pre staré osobné i nákladné vozidlá v emisných triedach Euro 0, Euro 1 a v niektorých regiónoch aj Euro 2 a to bez ohľadu na pohonnú hmotu (benzín, nafta i LPG).

Vykázanie áut z miest a ich centier v emisných normách Euro 0 až 2 nie je až takým problémom a obvykle platí výnimka pre historické vozidlá. Najmä preto, lebo už samotná norma Euro 2 platila v rozmedzí rokov 1996 až 2000, takže pokrýva minimálne 25-ročné vozidlá.

Obmedzenie vstupu do miest pre 16 až 10 ročné automobily v relatívne modernej norme Euro 5 však znamená obmedzenie platné pre milióny vozidiel v Európe. Pokuta za neuposlúchnutie zákazu sa začína na úrovni 168 eur.

Dôvodom pre postupné vylučovanie naftových vozidiel z centier miest sú predovšetkým emisie pevných častíc, no i ďalších látok. Práve pevné častice spôsobujú najmä v husto obývanej priemyselnej Pádskej nížine výrazné prekračovanie limitov znečistenia ovzdušia. Navyše sú v závislosti od veľkosti považované za jednu z hlavných príčin rôznych civilizačných ochorení.

Nižšie uvádzame obmedzenia platné pre jednotlivé regióny:

Piemont (hlavné mesto Turín)

Obmedzenia budú platné počas chladnejších mesiacov. Prvýkrát vstupujú do platnosti 1. októbra 2025 do 15. apríla 2026. Ďalšie roky začne obmedzenie už v septembri. Obmedzenie sa týka pracovných dní od 8.30 h do 18.30 h

Lombardsko (hlavné mesto Miláno)

Obmedzenie vstupuje do platnosti 1. októbra a bude platné celoročne každý deň v čase od 7.30 h do 19.30 h.

Emilia Romagna (hlavné mesto Boloňa)

Obmedzenie vjazdu pre naftové vozidlá vstupuje do platnosti 1. októbra 2025. Platí v pracovné dni od 8.30 do 18.30 h.

Benátsko – Veneto (hlavné mesto Benátky)

Obmedzenie vstupuje do platnosti 1. októbra 2025 a platí počas všetkých dní týždňa celodenne.

Upozorňujeme tiež, že špecifické obmedzenia vjazdu pre naftové i staršie benzínové vozidlá platia aj v ďalších mestách krajiny. Napríklad v regióne Lazio (Rím) je od roku 2019 platný zákaz vjazdu pre naftové autá Euro 3, benzínové Euro 2 a motorky Euro 1 do Ríma.