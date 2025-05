BMW Art Car: Umenie na kolesách exkluzívne aj na Slovensku - FOTO

BMW v tomto roku oslavuje 50 rokov od vzniku prvého Art Car. Spojenie umenia s motoršportom si môžu návštevníci na vlastné oči pozrieť aj na Slovensku. Tri unikátne autá ako plátna, či sochy svetových umelcov sa nachádzajú aj v Danubiane na VD Čunovo.

Od 27. mája do 1. júna je umelecká galéria Danubiana Meulensteen Art Museum hostiteľom unikátnej výstavy trojice umeleckých diel na kolesách. Slovenskému zastúpeniu BMW sa do Danubiany podarilo stiahnuť hneď trojicu výnimočných umeleckých automobilov. Konkrétne Art Car #2 od Franka Stellu, Art Car #7 od Michaela Jagamara Nelsona a Art Car #9 od Matazo Kayamaha.

20 unikátnych automobilov

Celkovo obsahuje kolekcia 20 unikátnych automobilov, ktoré v súčasnosti doslova lietajú po svete, aby toto mimoriadne špecifické umenie ukázali čo najširšiemu publiku.

Slovenská Danubiana, respektíve Bratislava sa tak ocitla v zozname svetových miest, podujatí a výstavísk, ktoré zahŕňajú Autosalón v Šanghaji, Wis Art Museum v Johannesburgu v Južnej Afrike, Art Basel v Hong Kongu, Art Dubaj v SAE, či Concorso d‘ Eleganza Villa d‘ Este pri jazere Como v Taliansku a mnohé ďalšie.

Prvým Art Car vôbec bolo vozidlo BMW 3.0 CSL z roku 1975, ktoré podľa svojho gusta upravil a využil ako americký sochár Alexander Calder. Pôvodne to mala byť len jednorazová spolupráca medzi BMW a umelcom, avšak obrovský úspech, ktorý toto auto na pretekoch 24h Le Mans vzbudilo viedol k rozhodnutiu, že spojenie motoršportu a umenia musí pokračovať.

Druhým autom vôbec bolo auto vytvorené ďalším americkým umelcom menom Frank Stella. Bolo to opäť v Le Mans o rok neskôr a za volantom BMW 3.0 CSL opäť sedel Hervé Poulain. Ten auto poňal ako nadrozmerný grafický papier, celé obohnal presnou mriežkou, do ktorej vkreslil bodkované línie.

Najfarebnejšie BMW od Warhola

Siedme auto v poradí má na svedomí zdanlivo abstraktnú maľbu na BMW M3 z roku 1989. Sedem dní mu trvalo, kým čierne BMW premaľoval podľa akoby abstraktných vzorov papunyanským štýlom maľby, ktorý sa naučil od svojho starého otca. Aj keď sa zdá, že tvary na karosérii nemajú nič spoločné s realitou, v skutočnosti dôkladne skrývajú prírodu a zvieratá ako emu, vačica, či klokan.

Matazo Kayama, japonský umelec, využil pri BMW 535i tradičné japonské techniky Kirigane (kovorez) a Arare (tlač na fóliu). Medzi nepochybne najznámejšie Art Car patrí to štvrté v poradí. BMW M1 z roku 1979 v stvárnení od Andyho Warhola patrí nepochybne k tým najfarebnejším.

BMW Art Car #9 od Matazo Kayamaha. Foto: Ján Hargaš.

Zaujímavosťou je, že keď sa Andy Warhol pustil do svojho diela, bol hotový prv, než na miesto prišli veľké televízne a filmové štáby, ktoré už vtedy známeho umelca chceli zachytiť pri činnosti. Warhol mal svoju prácu hotovú skutočne rýchlo.

„Pokúsil som sa vytvoriť vizuálny obraz rýchlosti. Keď automobil ide naozaj rýchlo, všetky línie a farby sa rozmazávajú a zlievajú do machule,” povedal o svojom diele, na ktoré bol mimoriadne hrdý. Aj Warholova M1 bola vystavená v Danubiane. No to sa písal rok 2022.

Premiéra modelu BMW M5 Touring

Aktuálne okrem trojice Art Cars BMW využilo príležitosť aj na slovenskú výstavnú premiéru modelu BMW M5 Touring, ktorá tróni pred vstupom do múzea. A zúčastneným novinárom ukázali zástupcovia značky aj BMW M4 upravené novými M Performance dielcami, no tiež výsledok módneho školského projektu v rámci spolupráce medzi mladými umelcami z VŠVÚ v Bratislave so značkou Mini.

Podujatím pri príležitosti otvorenia výstavy Art Cars sprevádzal Thomas Girst, ktorý je od roku 2003 šéfom spojenia BMW s kultúrou (Global Head of BMW Group Cultural Engagement) a ktorý je zároveň autorom knihy o tejto sérii umeleckých diel na kolesách.

Kapacita na podujatí je aj vzhľadom na hodnotu exponátov obmedzená, všetko podstatné však nájdete v našej galérii.