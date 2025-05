Bovensiepen Zagato: Zakladatelia Alpiny sú späť s ešte výnimočnejším autom - VIDEO, FOTO

Alpina je tradičný úpravca automobilov značky BMW, ktorý menil hotové produkty značky na originály so športovým naturelom. Dnes je Alpina súčasťou BMW, no spolupráca s rodinou zakladateľov Bovensiepenovcov s BMW nekončí. Naopak naberá novú dynamiku.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 je tradičným podujatím automobilovej krásy a exkluzivity. Pečať BMW je v ostatnom období čoraz výraznejšia. Písali sme o novom koncepte Speedtop a teraz prišiel rad na celkom nový zážitok z automobilu s vrtuľkou v znaku.

Ku hviezdam stúpa nová značka

V Bavorsku totiž stúpa ku hviezdam celkom nová značka s pravdepodobne holandskou výslovnosťou. Bovensiepen je meno, ktoré sa roky skrývalo za výnimočnými modelmi úpravcu menom Alpina. Až teraz však potomkovia spravili z mena značku a spojili ju nielen s BMW, ale aj s milánskym dizajnérskym a karosárskym štúdiom Zagato.

Práve sa tak pozeráte na celkom nové auto zvané Bovensiepen Zagato. I keď každému s trochou ekonomického myslenia rýchlo napadne, že je to konkurent pre nové modely Alpiny, nie je to prada. Bovensiepen ide očividne o dobrý kus ďalej a to nielen do hĺbky úpravy, ale aj dizajnovej odlišnosti.

Keď sa na Bovensiepen Zagato pozriete, len s ťažkosťami odhalíte, že ide o kontroverznú M4 s veľkou tlamou. Toto auto omnoho viac pripomína talianske modely. My najmä v prednej maske vidíme stopy Maserati, či Alfa Romeo, alebo Lancie spred dobrých štyridsiatich rokov.

Nová karoséria s reálnymi prieduchmi

Výnimočnosť modelu dodáva dôkladne prepracovaná karoséria s novými prelismy. Nová je aj kapota s reálnym prieduchom meniacim obtekanie vzduchu okolo vozidla i chladiacim dramaticky upravený motor.

Azda najzaujímavejším prvkom dizajnu je unikátna “dvojbublinová” zadná časť, ktorá sa tiahne od strechy cez zadné sklo až k zadnej kapote a pôsobí naozaj unikátnym dojmom. A nepochybne je to aj unikátny pojem, pretože takéto hladké tvarovanie materiálov si vyžaduje značné know-how.

Vnútro modelu je odeté do mimoriadne kvalitnej kože Lavalina, ktorá ponúka 16 farieb. Tie možno kombinovať s umelou tkaninou Alcantarou s ďalšími 45-timi odtieňmi. O čalúnenie kožou sa stará pracovník zvaný sedliar. A treba uznať, že túto pracovnú pozíciu v automobilovom priemysle často nespomíname.

Práca s materiálom od začiatku až po finálne úpravy mu trvajú pri jednom aute 130 hodín. Celkovo práca na úpravách vozidla zaberie 250 pracovných hodín. Úprava zahŕňa až 400 komponentov.

Z Buchloe do celého sveta

Keďže automobil vzniká v Buchloe, teda v meste v ktorom doteraz vznikali Alpiny a nová značka Bovensiepen si ponecháva ako fabriku tak jej 300 zamestnancov, máte dosť vodítok vedúcich k presvedčeniu, že auto bude vedieť jazdiť výnimočne dobre.

Koniec koncov, ani samotná M4 nie je žiaden cestný amatér. K vylepšeniu zážitku slúžia špeciálne vyvinuté tlmiče Damptronic pre zážitok v štýle Gran Turismo. Bovensiepen skrátka nejde smerom k najtvrdšiemu okruhovému nastaveniu.

Skôr k športovo ladenému avšak najmä komfortnému jazdeniu na dlhé trasy. Automobil má celkovú dĺžku 4,943 m, šírku bez zrkadiel 1,913 m, výšku len 1,394 m. Absolútna väčšina karosárskych dielcov je z karbónových vlákien.

Model má tak ako M4 benzínový radový šesťvalec s objemom 3.0 litra. Avšak Bovensiepen ho potlačil k 449 kW (611 k). Krútiaci moment 700 Nm spolu s vrcholným výkonom zabezpečujú zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 3,3 sekundy. Aj maximálna rýchlosť nemá stopku pri tradičnej 250-tke. Auto dokáže ísť až za 300 km/h.

Špeciálnu pozornosť venovali konštruktéri kovaným 20-palcovým diskom, no najmä titánovému výfukovému systému, ktorý je až o 40% ľahší ako štandardné riešenie. Celkovo má len 22 kilogramov. Úspora hmotnosti je jedna vec, ale soundtrack, ktorý produkuje celkom iná. Vo finále treba posledné slovo: Akrapovič.