Bavorom sa limitované edície zapáčili. Nový unikát menom Speedtop pôjde do výroby - VIDEO, FOTO

BMW si na tradičnom podujatí Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 vytvorilo svoju vlastnú tradíciu ohurujúcich konceptov.

Prehliadka elegancie primárne určená pre automobilových nadšencov a zberateľov pri brehoch jazera Como v Taliansku opäť hostí premiéru nového exkluzívneho modelu od BMW.

Volá sa Concept Speedtop a spája koncepty, ktorými sa BMW na tomto podujatí prezentovalo ostatné dva roky.

Po Skytop prichádza Speedtop

Kým pred dvomi rokmi BMW na podujatí prezentovalo model s karosériou shooting brake, minulý rok to bol unikátny dvojmiestny luxusný roadster. Teraz tieto dva koncepty spojili Bavori dokopy, aby fanúšikom vynahradili skutočnosť, že ten spred dvoch rokov vlastne vo výrobe nebol.

Zaujímavým konceptom sa BMW na podujatí Concorso d’Eleganza Villa d’Este venuje už niekoľko rokov, no myšlienku, že niečo z nich aj reálne vyrobí si osvojuje dlhšie. Produkciu v malej sérii reálne zažil až koncept Skytop z minulého roka. K nemu sa teraz pridá nový model, o ktorom BMW hovorí ako exkluzívnom vyjadrení karosérie typu Touring.

Týmto označením značka pomenúva svoje kombi deriváty štandardných sedanov radu 3, či 5. Speedtop Concept však narozdiel od masovo produkovaných radov značky nemá päticu dverí, vystačí si s trojicou. Tradične tak ide o pomenovanie Shooting Brake, teda urodzené športové dvojdverové kupé s kufrom. Svojho času s kufrom pre poľovnícku výbavu a prípadnú korisť.

Už len pripomenieme, že v roku 2023 Bavori stvorili shooting brake takmer v autentickom štýle – z kupé/kabrioletu Supra/Z4 vznikla verzia s väčším batožinovým priestorom, ktorá mnohým pripomínala dnes už ikonický model Z3. Vtedy konceptuálne vozidlo hnal vpred tradičný radový šesťvalec, no model Speedtop je z iného súdka.

Šesť je menej ako osem

Vo svojich útrobách totiž skrýva najvýkonnejší sériovo vyrábaný osemvalec v histórii BMW. Mníchovčania toto tvrdenie nespresnili, no každý fanúšik vrtuľky v znaku sa dovtípi, že pôjde o strojovňu podobnú tej v končiacom modeli M8, či v nedávno predstavenom Land Roveri Defender Octa. Teda 4,4 litrový osemvalec s dvomi turbodúchadlami umiestnenými v horúcom Véčku, ktorý produkuje približne 635 k a 750 Nm.

To by stačilo na to, aby Speedtop prekonal aj minuloročný Skytop, avšak je možné, že Bavori výkony a krútiace momenty pre tieto dva spriaznené automobily zrovnali. Ak by ostatné parametre Speedtop taktiež prebral od svojho otvoreného súrodenca menom Skytop, o prenos sily motora na kolesá by sa stala 8-stupňová automatická prevodovka a xDrive. Zrýchlenie by bolo niekde na úrovni 3,3 sekundy – pri šprinte z 0 na 100 km/h.

Obe vozidlá pritom vychádzajú z podvozku spomínanej M8. I keď ich presné vonkajšie rozmery BMW zvlášť nerieši, len pre predstavu to znamená, že tieto autá majú čo do dĺžky približne 4,9 metra (a pokojne aj viac).

70 je viac ako 50

Model Speedtop dostane o dvadsať exemplárov viac ako Skytop. Kým z minuloročného malosériového modelu vyrobili Bavori 50 kusov, pre Speedtop plánujú nájsť cca 70 zberateľov. Výroba bude prebiehať v manufaktúrnej dielni v Dingolfingu.

Speedtop má prakticky identickú prednú časť – s výrazným žraločím BMW nosom a mimoriadne úzkymi LED svetlami, ktoré sa prenášajú aj vzad. Dizajn modelu je veľmi čistý, odbremenený od všakovakých nadbytočných prelisov.

Všade príkladné jednoduché línie a čisté plochy tak, aby všetky kľúčové dizajnové prvky vynikali a auto pôsobilo ako jednoliaty celok. Tentokrát BMW zvolilo hnedý odtieň vonkajšieho laku s názvom Floating Sunstone Maroon.

Vnútri sa dvojfarebná koža ocitla v kombinácii farieb Sundown Maroon a Moonstone White. Zaujímavý je aj batožinoý priestor rozdelený na dve časti a osvetlený svetelným pásom. K autu BMW zvolilo dve na mieru vytvorené tašky od talianskeho výrobcu Schedoni.