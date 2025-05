bZ4X - Tento názov auta by ste si mali zapamätať. Toyota má novú „kombi“ verziu - FOTO

Toyota bZ4X znie ako označenie predprodukčného modelu, no v skutočnosti je to už 3 roky názov prvého novodobého elektrického modelu značky, ktorá dlho-predlho presviedča svet, že tým najlepším, čo si môžete kúpiť z pohľadu ekonomického i ekologického je hybrid.

Svet však Toyotu donútil zaoberať sa aj elektrickými autami. Tak stvorila model zvaný bZ4X. Jej názov mal celosvetovo taký úspech, že aspoň na americkom trhu, kde sa týchto áut predáva najviac (a kde sa názov spotrebiteľom najviac pletie) názov modelu pri facelifte zjednoduší na bZ.

bZ4X je skratka slov Beyond Zero v kombinácii s označením pohonu všetkých štyroch kolies 4X. Beyond Zero malo byť svojho času označenie modelov podznačky Toyoty, no v prvom rade je to záväzok, ktorý si automobilka dala. Do roku 2050 chce byť nielen uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou, chce sa posunúť ďalej, až za hranicu 0 CO2 a aj elektromobily jej v tom majú pomôcť.

bZ4X a nový zemitý súrodenec

Po modeli bZ4X dlho neprichádzal žiaden ďalší s čisto elektrickým pohonom. Toyota si na ňom akoby testovala batérie a architektúru, aby o pár rokov neskôr začala chŕliť jeden elektromobil za druhým. Minulý rok predstavila menšiu električku Urban Cruiser, následne dôsledne aktualizovanú bZ4X a elektrický C-HR+ a postupne budú prichádzať ďalšie.

Jedným z nich je auto, na ktoré sa práve pozeráte. Je to predĺžená bZ4X zvaná bZ4X Touring. Elektromobil je nielenže väčší ako auto, z ktorého vychádza, je aktuálne najväčším autom značky. Ak teda nerátame modely značky Lexus. bZ4X Touring podobne ako pôvodný model stavia dizajn na ostrých líniách, odlišnosti od spaľovacích modelov a tiež na plastovom obložení, ktoré podčiarkuje ochotu vozidla čeliť ľahšiemu terénu.

Na tento účel slúži aj nová “hnedá” menom Briliant Bronze metalíza. Podobné zemité tóny sú prenesené aj do interiéru, ktorému panuje čalúnenie vo farbe City Moss.

Viac miesta, väčšie auto

Nové crossover medzi SUV a kombi bZ4X Touring má celkovú dĺžku 4 830 mm (+140 mm) a výšku 1670 mm (+20 mm). To zväčšilo priestor pre cestujúcich (najmä vďaka vyššej a menej sa zvažujúcej streche nad zadnými sedadlami) i priestor pre batožinu. Nový model ponúkne 600 litrov v kufri, čo by už malo postačovať aj náročnejšej rodinke.

Objem kufra je väčší o 148 litrov, teda približne o tretinu v porovnaní so základnou verziou bZ4X s karosériou SUV Coupe. Slabinou môže byť skladanie zadných operadiel v pomere 60:40. Drahšie kombi a SUV modely obvykle poskytnú 40:20:40 so samostatne sklopným stredovým operadlom slúžiacim na prevoz dlhších predmetov.

Uvedením tohto auta Toyota vyhlasuje, že už má vlastne pokryté všetky kľúčové segmenty na európskom trhu – B, C a D. Touring zároveň svojimi rozmermi prekonáva väčšinu súčasných mainstreamových elektromobilov v kategórii crossoverov/SUV. Zaradí sa do novovznikajúceho segmentu praktickejších väčších crossoverov/SUV v segmente D, kam aktuálne patrí azda len Peugeot 5008 v elektrickej verzii.

Nová Toyota bZ4X. Foto: Toyota.

Baterka len o málo väčšia ako v menšom modeli

Istou slabinou modelu môže byť menšia batéria, než má spomínaný Peugeot 5008, ale aj o niečo menšie autá ako Škoda Enyaq. Celková kapacita batérie Touringu je len o 1,6 kWh väčšia ako pri aktualizovanej bZ4X. To znamená kapacitu 74,7 kWh. Peugeot 5008 dokáže ponúknuť až 97 kWh vo verzii Long Range. No aj Enyaq má najvyššiu kapacitu batérie 82 kWh.

Toyota ale hovorí o zvýšení efektivity motorov a celej sústavy. Svedčí o tom WLTP dojazd do 560 km. Maximálny výkon nabíjania je naďalej 150 kW pri DC a až 22 kW pri AC, čo poskytuje miernu výhodu. Nie každý elektromobil dokáže ponúknuť nabíjanie striedavým prúdom až týmto výkonom. Toyota zároveň tvrdí, že pri batérii vylepšila celkový manažment i prácu s teplotou. Výsledkom má byť vyšší výkon nabíjania aj v chladnejšom počasí.

Akumulátor má vylepšené chladenie vodou a tiež ponúkne predhrev batérie pred nabíjaním tak, aby bola schopná dosiahnuť maximálny výkon už na začiatku nabíjania. Zároveň Toyota svoje nápravy so zabudovanými elektromotormi vybavila novými polovodičmi s karbidom kremíka (SIC) pre vyššiu účinnosť.

Nová Toyota bZ4X. Foto: Toyota.

FWD, AWD a milión kilometrov

Touring bude k dispozícii s pohonom prednej alebo oboch náprav. FWD pohon ponúkne 165 kW (224 k). AWD so systémom vektoringu krútiaceho momentu zvaného X-Mode dodá až 280 kW (380 k).

Sila elektromotorov nebude slúžiť len na akceleráciu, Toyota si uvedomila, že ako hybridy, tak električky potrebujú spĺňať všetky funkcie ako bežné automobily, takže aj toto auto ponúkne možnosť ťahať brzdený príves s hmotnosťou do 1500 kg.

Zaujímavým benefitom pre tých, ktorí sa rozhodnú kúpiť tento automobil je záruka na batériu. Toyota ponúka garanciu do 10 rokov, respektíve 1 milión kilometrov, ak auto chodí na každoročný battery check. Teda kontrolu funkčnosti batérie.

Auto má štandardne digitálny prístrojový štít, 14-palcový displej infotainmentu, nejaké tri desiatky ADAS asistentov a mnoho ďalšieho. Vstup auta na náš trh je naplánovaný na jar 2026.