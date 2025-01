Automobilky sa musia riadiť prísnejšími emisnými normami, môže to podporiť rozvoj elektromobility

Výrobcovia áut v Európe musia od tohto roka dodržiavať prísnejšie emisné podmienky. To podľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) podporuje rozvoj elektromobilov a efektívnejších technológií.

Asociácia pripomína, že automobilky musia znížiť priemerné emisie na 94 g/km CO2. “Prekročenie limitov ich bude stáť 95 eur za každý gram nad limit na auto, čo môže viesť k masívnym pokutám až do 16 miliárd eur,” informovala ďalej agentúru SITA SEVA.

Významu elektromobility pre Slovensko sa venoval aj okrúhly stôl

Asociácia pre elektromobilitu považuje zvýšený podiel bezemisných vozidiel, ako sú elektromobily, za kľúčový. “Elektrifikácia hrá zásadnú úlohu a ustúpenie od súčasných cieľov by mohlo spomaliť transformáciu priemyslu,” uvádza SEVA v súvislosti s prísnejšími emisnými limitmi, ktoré podľa nej “podporujú inovácie a znižovanie cien elektromobilov, čím sa stanú dostupnejšími pre širšiu verejnosť”.

Aktuálnemu stavu rozvoja elektromobility a jeho významu pre Slovensko sa venoval aj okrúhly stôl, ktorý SEVA zorganizovala v decembri na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (Renew/ Progresívne Slovensko) označil v diskusii za priority podporu nabíjacej infraštruktúry, udržanie pracovných miest v priemysle a ich adaptáciu na nové podmienky.

Nielen straty, ale aj nové príležitosti

Transformácia podľa Hojsíka “prinesie nielen straty, ale aj nové príležitosti. Musíme však konať rýchlo a strategicky, inak riskujeme významné ekonomické škody“. Riaditeľ SEVA Patrik Križanský v reakcii zdôraznil, že podporujú štátne inštitúcie v budovaní nabíjacej infraštruktúry, najmä na diaľniciach a v mestách a aj pri nastavovaní stratégie transformácie slovenského automobilového priemyslu.

Europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD) sa zaujímala o bezpečnosť, tvorbu pracovných miest a surovinových zdrojov pre nové typy vozidiel.

„Požiare v elektromobiloch majú iný charakter ako pri spaľovacích motoroch, čo si vyžaduje špecifické taktiky prevencie a hasenia,“ reagoval Križanský. K otázke pracovných miest a ekonomického prínosu uviedol, že prechod na elektromobilitu vytvára významnú pridanú hodnotu.

„Ak sa nám nepodarí transformovať, Slovensko riskuje do roku 2040 stratu 10 % HDP, pričom v oblasti batérií by to bola hodnota na úrovni až 1,5 % HDP,“ dodal šéf SEVA.