Slovensko bude musieť výrazne investovať do rozvoja nabíjacej infraštruktúry v blízkosti rýchlostných ciest a diaľnic

Slovensko bude musieť v rámci implementácie Nariadenia Európskej Únie o alternatívnych palivách a infraštruktúre (AFIR) výrazne investovať do rozvoja verejnej nabíjacej infraštruktúry, a to najmä v blízkosti rýchlostných ciest a diaľnic zaradených do európskej siete TEN-T.

Ako ďalej upozorňuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), dokument predstavuje kľúčový krok k dosiahnutiu bezemisnej mobility a energetickej transformácie v Európe.

Podpora alternatívnych palív

Jeho cieľom je podporiť vybudovanie rozsiahlej a efektívnej infraštruktúry pre alternatívne palivá, čo je nevyhnutné pre rozvoj elektromobility a zníženie emisií CO2.

„Implementácia AFIR-u na Slovensku bude vyžadovať koordinovaný postup medzi vládou, samosprávami, priemyslom a záujmovými zväzmi. Bude nutné vyriešiť výzvy typu financovanie, urbanistické plánovanie a regulácie, aby sa zaistilo, že jej ciele budú dosiahnuté efektívne a včas,“ konštatuje asociácia.

Tento legislatívny rámec poskytuje podľa nej príležitosť nielen na zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie závislosti od fosílnych palív, ale aj na posilnenie inovačného potenciálu a hospodárskeho rastu v regióne. V kontexte Slovenska je nariadenie zásadným krokom k dosiahnutiu týchto cieľov.

Nutnosť investícií

„Výzvou zostáva preklenúť rozdiel medzi súčasným stavom a požiadavkami tejto regulácie, čo si vyžiada značné investície do nabíjacej infraštruktúry a podporných technológií, ako aj nasadenie ľudských a odborných zdrojov naprieč energetickým priemyslom,“ upozorňuje SEVA.

Nariadenie sa venuje zabezpečeniu dostupnosti nabíjania, zavádza prísne parametre na zníženie emisií z dopravy a taktiež legislatíve podporuje zavádzanie inovácií a zlepšovanie konkurencieschopnosti výrobcov nákladných vozidiel a autobusov smerom k bezemisnej doprave.