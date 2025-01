Aj najväčšia hviezda NHL musí pykať. Kapitán Edmontonu McDavid si za krosček nezahrá tri zápasy - VIDEO

Spravodlivosť si našla aj najväčšiu hviezdu NHL. Útočník a kapitán Edmontonu Connor McDavid dostal trojzápasový trest za krosček, ktorý uštedril 5 sekúnd pred koncom sobotňajšieho zápasu útočníkovi Vancouveru Connorovi Garlandovi.

McDavid bol za zákrok vylúčený do konca zápasu, OIlers ho prehrali 2:3. V súlade s kolektívnou zmluvou a podľa jeho ročného platu McDavid príde o 195 312 dolárov, čo je v prepočte 188 221 eur. Táto čiastka poputuje do Asistenčného fondu pre ohrozených hráčov. Informoval o tom oficiálny web NHL.

McDavid nútene vynechá pre trest zápasy proti Washingtonu, Vancouver a Buffalu. Do akcie sa bude môcť vrátiť 27. januára proti Seattlu.

Držal ho mimo hry

Čo sa vlastne v posledných sekundách na ľade stalo? Hokejisti Edmontonu sa v závere zápasu snažili vyrovnať na 3:3.

Garland trochu dlhšie podržal pri lade McDavida, aby sa nemohol zapojiť do hry. To kapitána Edmontonu nahnevalo a po opätovnom postavení sa krosčekoval súpera do oblasti hlavy a krku.

McDavid sa netradične tvrdo prejavil aj predtým proti Minnesote, keď lakťom zranil Marcusa Johanssona. Za tento zákrok nedostal od vedenia NHL trest. Upozornil na to web slovaknhl.sk.

Nedávno preskočil Kurriho

McDavid aktuálne má na konte 20 gólov a 45 asistencií v tejto sezóne NHL. Celkovo v profilige nazbieral už 1047 bodov a v historickom klubovom poradí produktivity sa posunul na druhé miesto pred Fína Jariho Kurriho.

Ten ukončil kariéru v drese Edmontonu so ziskom 1043 bodov v 754 zápasoch. Historický líder Wayne Gretzky v 696 dueloch za Edmonton nazbieral neuveriteľných 1669 bodov.