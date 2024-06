AC/DC svojím „Power Up“ európskym turné privádzajú svojich fanúšikov do šialenstva

Aktuálne sú v Španielsku, potom prichádza na rad Amstredam.

Pre svoje turné si táto legendárna kapela vybrala 10 krajín a jednou z nich je aj Slovensko.

21. júla túto najväčšiu svetovú rock and rollovú kapelu budeme počuť a vidieť naživo aj na Slovensku. V rámci svojho európskeho turné totiž vystúpia aj na starom letisku vo Vajnoroch, v Bratislave. Očakáva sa príchod viac ako 100 000 fanúšikov!

AC/DC pomenovali svoje turné podľa ich posledného štúdiového albumu. POWER UP je ich prvým turné v Európe po 8. rokoch.

Foto: Christie Goodwin

AC/DC odohrali svoje prvé vystúpenie 31. decembra 1973 v nočnom klube Chequers v Sydney, Austrália. Sú jednou z najvplyvnejších rockových skupín v histórii s viac ako 200 miliónmi predaných albumov po celom svete. LP „Back In Black“ tejto skupiny je „najpredávanejším albumom akejkoľvek kapely všetkých čias“ a „tretí najpredávanejší album akéhokoľvek interpreta“ s celosvetovým predajom 50 miliónov a stále to pribúda.

AC/DC boli uvedení do Rock and Roll Hall of Fame v roku 2003 a do Siene slávy Music Victoria Awards v ich rodnej Austrálii.

Na počesť ich 50-ročného kraľovania najväčšej rock and rollovej kapely na svete AC/DC na turné vystúpia – Angus Young na sólovej gitare, spevák Brian Johnson, rytmický gitarista Stevie Young, bubeník Matt Laug a nový bassgitarista, ktorý prevezme pochodeň za Cliffa Williamsa.

AC/DC sú späť, aby si zahrali s množstvom oddaných fanúšikov, ktorí každým rokom pribúdajú.

Lístky sú ešte stále k dispozícii

www.eventim.sk

www.oeticket.com

www.ticketportal.sk

Informačný servis