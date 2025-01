Zvolili si Fica, tak ich nechajte na pokoji, skritizoval Babiš „kecanie“ českej vlády do slovenskej politiky

Líder hnutia ANO a bývalý český premiér Andrej Babiš sa čuduje, prečo česká vláda „kecá“ do politiky susedným štátom.

„Naši vládni politici nechápu, ako funguje zahraničná politika. Prečo stále rozprávajú Maďarom alebo Slovákom o politike? Boli to slobodné voľby, to je ich problém. Ja som tu pre občanov Českej republiky,“ povedal Babiš na CNN Prima News v nedeľnej Partii.

Babiš sa nechcel vyjadriť ani k aktivitám či slovám premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a k slovenským poslancom, ktorí navštívili Rusko. „Prečo by som to mal komentovať? Slováci si zvolili Fica, tak ich nechajte na pokoji,“ uviedol.

Český expremiér si myslí, že Rusko a Ukrajinu vyrieši staronový americký prezident Donald Trump, pretože to sľúbil a my ako vlastenci mu veríme. „Sme tu pre Česko, Česko je pre mňa na prvom mieste, a preto by ma ľudia mali voliť. A nejaké pripomienky k Rusku a Ukrajine, prečo sa musíme vracať do minulosti?,“ pýtal sa.

Na adresu Maďarska vyhlásil, že premiér Viktor Orbán bol vždy vydieraný Európskou komisiou. „Nemá rada maďarského premiéra, nemajú radi ani Fica a Babiša a tak si vymysleli konflikt záujmov. Sme suverénne členské štáty. Žiadni úradníci nám nebudú rozkazovať,“ povedal Babiš.