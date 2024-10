Zmier s Babišom bol uzavretý po dôkladnom zvážení právnej situácie, reaguje ministerstvo vnútra na kritiku opozície

Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta, že by za zmierom s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom stáli akékoľvek politické dohody či zámery.

Reagovalo tak na kritiku opozičných politických subjektov Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Slovensko na to, že ministerstvo uzavrelo s Babišom zmier, v súvislosti s jeho zaradením do databázy agentov Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Schválenie uzatvoreného zmieru

MV SR informovalo, že Mestský súd Bratislava IV uznesením schváli uzatvorený zmier medzi SR, zastúpenou ministerstvom vnútra, a Babišom. Rezort vnútra uznal, že Babiš bol evidovaný ako agent pod krycím menom „Bureš“ neoprávnene, a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš si nebude voči štátu uplatňovať nároky na náhradu škody, ani nemajetkovú ujmu. Taktiež vezme späť sťažnosti na Európskom súde pre ľudské práva.

SaS i matovičovci naznačovali, že môže ísť o pomyselné „splatenie dlhu“ voči Babišovi. Poukázali pritom na to, že bývalý český premiér pred prezidentskými voľbami v SR natáčal videá podporujúce kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý v nich napokon zvíťazil. Pellegrini bol v tom čase predsedom strany Hlas-SD, ktorej dnes šéfuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Externé analýzy

Ministerstvo pre agentúru SITA opakovane zdôraznilo, že zmier bol uzavretý po dôkladnom zvážení právnej situácie aj ekonomických rizík. Doplnilo, že si nechalo vypracovať dve nezávislé externé analýzy, ktoré vysoké riziko prehry v súdnom spore potvrdili.

„Z dôvodu absolútnej objektivity v kontexte predchádzajúcich rozhodnutí súdov v neprospech Ústavu pamätí národa (Okresný, Krajský a aj Najvyšší súd rozhodli v neprospech ÚPN) a následného rozhodnutia Ústavného súdu SR ohľadom pasívnej legitimácie, sme oslovili odborníka na ústavné právo a danú problematiku – advokáta Eduarda Bárányho. Ide o bývalého podpredsedu ústavného súdu, ako aj vedúceho zamestnanca na Ústave štátu a práva SAV, odborníka, ktorý je autorom mnohých publikácií a právnych textov,“ priblížil rezort vnútra.

Najvhodnejšie ukončenie sporu

Doplnil, že Barányho analýza ohľadom úspešnosti MV SR v súdnom spore konštatovala, že pozícia ministerstva je veľmi slabá. Z analýzy tiež vyplýva, že ak by spor pokračoval, pravdepodobne by bolo treba počítať s neúspechom. Bárány poukázal, že Ústav pamäti národa bol v predošlom, právne aj skutkovo rovnakom konaní neúspešný na troch stupňoch.

„Uzavretie zmieru podľa Civilného zmierového poriadku pokladám na základe uvedeného rozboru zo zorného uhla Ministerstva za najvhodnejšie ukončenie daného sporu o ochranu osobnosti s Andrejom Babišom,“ píše sa v analýze. Bárány označil úspech MV SR v danom konaní za nepravdepodobný a poukázal, že ak by Babiš uspel, otvorilo by mu to možnosť uplatniť si finančné nároky.

Analýza advokátskej kancelárie

Rezort vnútra doplnil, že oslovili aj advokátsku kanceláriu BOOM & SMART Slovakia, ktorá sa zaoberá ústavným právom, sporovou agendou, ako aj Európskym právom v kontexte sťažností podaných Andrejom Babišom na Európskom súde pre ľudské práva. Z analýzy tejto advokátskej kancelárie vyplýva, že s ohľadom na prevahu dôkazov v neprospech ministerstva by MV SR bolo v dôkaznej núdzi.

Predpokladá tiež úspešnosť žalobcu, teda Babiša, a neúspech ministerstva. Analýza tiež vystríha pred tým, že ak by ministerstvo neuspelo, Babiš by si mohol uplatniť napríklad primerané finančné zadosťučinenie či náhradu škody (tú advokátska kancelária odhadla na viac ako 500-tisíc eur), ale aj ďalšie náklady. Advokátska kancelária uviedla, že sa s Bárányho závermi vo všeobecnosti stotožnila.