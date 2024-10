Opozícia ostro kritizuje zmier medzi ministerstvom vnútra a Babišom, hnutie Slovensko chce odvolať Šutaja Eštoka (video)

Hnutie Slovensko chce odvolávať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Reaguje tak na to, že Ministerstvo vnútra (MV) SR uzavrelo zmier s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom, a to v súvislosti s jeho neoprávneným zaradením do databázy agentov bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB).

Splatenie dlhu

Ako informovalo MV SR, Mestský súd Bratislava IV uznesením schválil uzatvorený zmier medzi SR, zastúpenou ministerstvom vnútra, a Babišom. Rezort vnútra uznal, že Babiš bol evidovaný ako agent pod krycím menom „Bureš“ neoprávnene a vedome s ŠtB nespolupracoval. Babiš si nebude voči štátu uplatňovať nároky na náhradu škody, ani nemajetkovú ujmu. Taktiež vezme späť sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva.

Hnutie Slovensko je toho názoru, že minister vnútra Šutaj Eštok tak „splatil dlh“ voči Babišovi, poukazuje pri tom na to, že bývalý český premiér pred prezidentskými voľbami v SR natáčal videá podporujúce kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý v nich napokon zvíťazil. Pellegrini bol v tom čase predsedom strany Hlas-SD, ktorej dnes šéfuje Šutaj Eštok.

Eštebák a kolaborant

„Šutaj Eštok sa tak spolu s Babišom vysmievajú do tváre obetiam zločineckého režimu a ich potomkom. Všetci vieme, že Babiš bol agentom ŠtB s krycím menom Bureš a žiadne rozhodnutie Šutaja Eštoka na tom nič nezmení. Pre všetkých čestných a poctivých ľudí na Slovensku aj v Čechách bude Andrej Babiš eštebákom a Šutaj Eštok kolaborantom. Odteraz začíname zbierať podpisy za odvolanie ministra vnútra,“ avizuje predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.

Matovičovci pripomenuli, že v minulom volebnom období predložili legislatívu, ktorá naprávala krivdy obetí komunistického režimu. Súčasná vláda podľa nich ide opačným smerom a očisťuje tých, ktorí boli za utrpenie týchto obetí zodpovední. Politický subjekt tiež poukázal, že podľa Ústavu pamäti národa oprávnenosť Babišovej evidencie, ako spolupracovníka ŠtB, dokazujú viaceré spisy.

Ťahajú Slovensko do priepasti

„Šutaj Eštok bývalému českému premiérovi Babišovi vystavil po komunisticky bumážku, ktorá mu má v mene Slovenskej republiky vyhladiť podozrenie na eštebácku škvrnu. Opäť to potvrdzuje, že kto má peniaze – ktoré mimochodom zarába predajom drahých potravín na Slovensku, tak si môže od vládnej koalície kúpiť čo len chce. Ficova vláda spoločne so Šutajom Eštokom stihla napáchať za rok množstvo zla. Prípad Babiš je tak len ďalším v rade hanebností, ktorá ukazuje, ako títo ľudia ťahajú Slovensko do priepasti,“ myslí si predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Zmier s Babišom kritizuje aj ďalší opozičný subjekt, a to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Poslanec Juraj Krúpa na tlačovej besede uviedol, že kroky MV SR spochybnili roky fungujúce a spoločnosťou akceptované inštitúcie, venujúce sa mapovaniu zločinov minulých režimov.

„Minister Šutaj Eštok sa postavil na stranu eštebákov, postavil sa na stranu tých, ktorí zneužívali totalitný systém,“ tvrdí poslanec za SaS, označil to za výsmech obetiam.

Spochybnenie Ústavu pamäti národa

Podobne ako hnutie Slovensko pripomenul Babišovu podporu pre Pellegriniho v prezidentskej kampani. Krúpa je toho názoru, že ide o medzinárodnú hanbu Slovenska. Tímlíder SaS pre kultúru René Parák označil zmier s Babišom za hanebný a nesprávny. Podotkol tiež, že ide o spochybnenie činnosti Ústavu pamäti národa.

„Táto vládna koalícia deštruuje právny štát a nezávislé inštitúcie, ktoré majú vymáhať právo,“ vyjadril sa Parák. „Všetci vieme, že tam bol oprávnene, a že sa k tomu aj verejne priznal. Iba teraz popiera aj nos medzi očami,“ dodal Parák.

Poslankyňa SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková Šutaja Eštoka vyzvala, aby zverejnil materiály k súdnemu zmieru, vrátane analýz, z ktorých vychádzal. Vyslovila tiež podozrenie, či nešlo o zneužitie právomoci verejného činiteľa. Spytovala sa tiež, či to bolo vykonané v zhode s ostatnými členmi vlády.

Zvolanie výborov

V tomto smere poznamenala, že v časoch, keď bola ministerkou, sama takéto materiály o zmieri nosievala na vládu, a to najmä v ostro sledovaných kauzách, hoci uzatváranie zmieru bolo v jej kompetencii ako ministerky. Rozhodnutie podľa bývalej ministerky spravodlivosti spochybňuje aj nezávislé súdy. Krúpa avizuje tiež zvolanie mimoriadneho branno-bezpečnostného výboru k tejto problematike, aby minister Šutaj Eštok zodpovedal otázky, ktoré Kolíková položila.

Taktiež chcú zvolávať výbory aj kvôli žiadosti o poskytnutie informácie týkajúce sa správy o výsledkoch vyšetrovanie inšpekcie MV SR a nákupom odevov. Na otázku, či dodajú podpisy hnutiu Slovensko, Krúpa priamo neodpovedal. Uviedol, že odvolávanie Šutaja Eštoka plánovali už v lete, chcú sa ohľadom toho koordinovať najmä s opozičnými stranami KDH a Progresívne Slovensko. Odvolávanie ministra vnútra by chceli stihnúť ešte na tejto parlamentnej schôdzi.