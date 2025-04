Radačovský: Som jediný Slovák na čiernej listine europarlamentu a moje výroky boli vytrhnuté z kontextu – VIDEO

Nový poslanec parlamentu Miroslav Radačovský o sebe hovorí, že je jediným Slovákom na čiernej listine Európskeho parlamentu (EP). Zároveň v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že jeho výroky o tom, že Slovania sa spoja a urobia zo západnej Európy trávnik, boli vytrhnuté z kontextu. Vo svojom vystúpení v EP ešte ako europoslanec v roku 2024 vyzýval, aby Európa prestala posielať zbrane na Ukrajinu.

Prekrútili jeho slová

„Pretože, ak neprestanete, môže sa stať, že my, Slovania, sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme, a zo západnej Európy urobíme trávnik. Od Tatier, od Šumavy až po Lamanš trávnik. A verím, že toto nikto z nás nechce,“ vyhlásil v pléne EP.

Keď ho následne jeden z poslancov okríkol, Radačovský mu povedal „Shut up! Shut up!“, čo znamená „Drž hubu!“. Neskôr priznal, že to nebolo dôstojné slovenského europoslanca a ospravedlnil sa za to.

Podľa Radačovského treba jeho výrok predovšetkým dopovedať do konca. „Doložil som, že to nikto z nás nechce. A tento moment vynechávalo predovšetkým Progresívne Slovensko a militanti na západe. Môj výrok povedali tak, že chcem ohrozovať Európu a bol som zaradený do rezolúcie Európskeho parlamentu ako najnebezpečnejší Slovak,“ uviedol s tým, že prvenstiev má viac.

Najnebezpečnejší Slovák

„Som zaradený v dvoch rezolúciách ako najnebezpečnejší Slovák pre západnú Európu. Ešte, chvalabohu, že tam dali svojho času aj Pellegriniho,“ podotkol Radačovský, ktorý to pred časom na sociálnej sieti okomentoval tým, že sa na zoznamy dostal pre svoje protivojnové a proslovanské názory. „Za to isté som bol zaradený do návrhu rezolúcie Russiagate, tiež ako jediný slovenský europoslanec,“ napísal.

Radačovský, ktorý v pléne parlamentu nahradil ministra Rudolfa Huliaka, tiež tvrdí, že jeho výroky prevzal aj americký prezident Donald Trump. „Keď som sa svojho času vyjadril, že je potrebné prímerie a je potrebné rokovať o mieri, pretože raz sa udusíte slovanskou krvou, tak v časopise Politico som bol označený za užitočného idiota Kremľa. Dnes tí istí ľudia tvrdia, že treba prímerie, treba diplomatické rokovanie, dokonca moje výroky prevzal aj pán Trump, hoci ho nepoznám, raz sa s ním zoznámim. Pani von der Leyenová (Ursula von der Leyenová – predsedníčka Európskej komisie, pozn. SITA) ich prevzala. Dnes by som kľudne mohol ja povedať, tak už sme viacerí idioti Kremľa,“ povedal poslanec.