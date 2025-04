Vrátenie zákona o covidovej amnestii je urážkou všetkých občanov, ktorým boli pošliapané ich základné práva

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini dokázal, že nestojí na strane bežných ľudí, ale na strane systému bývalých vlád Matoviča, Hegera, Ódora a prezidentky Čaputovej, ktoré počas rokov 2020–2023 bezprecedentne porušovali občianske práva a slobody.

Svojím rozhodnutím nepodpísať zákon o covidovej amnestii a jeho vrátením do parlamentu s výhradami urobil krok, ktorý podrýva samotné základy spravodlivosti, ľudskosti a morálky v našej krajine a vytvára nebezpečný precedens.

„Po tom všetkom, čím si naša spoločnosť prešla v rokoch 2020 až 2023 – po hrubom obmedzovaní základných ľudských slobôd a práv, keď štát obmedzoval pohyb občanov, zatváral prevádzky a verejné priestory, prenasledovali občanov za slobodný názor alebo odpor voči nezmyselným opatreniam, po cenzúre a vypínaní slobodných, avšak pre vládu nepohodlných médií, po spoločenskej traume, ktorú ľudia dodnes nespracovali a ktorá rozdelila rodiny a celú spoločnosť – dnes prezident tvrdí, že si občania nezaslúžia ospravedlnenie a odškodnenie?“ hovorí Zoroslav Kollár.

Zároveň pripomíname, že práve Peter Pellegrini bol jedným z prvých politikov, ktorí podľahli atmosfére strachu a aktívne podporovali nezmyselné pandemické opatrenia, ktoré viedli k obmedzovaniu práv a slobôd občanov. Dnes svojím konaním len potvrdzuje svoju vernosť systému, ktorý namiesto ochrany ľudí presadzoval tvrdé a často nezmyselné obmedzenia.

Prezident týmto rozhodnutím legitimizuje represie minulosti a dáva jasne najavo, že pravda, spravodlivosť a zmierenie nie sú v jeho záujme. Hovorí o „nebezpečnom precedense”, no skutočne nebezpečné bolo to, keď štát v čase pandémie pokutoval matky či rodičov za to, že išli so svojimi deťmi do prírody, seniorov, keď polícia zatýkala ľudí za nenosenie rúška na ulici, keď boli zatvárané kostoly a školy, keď ľudia nemohli vykonávať svoje zamestnania, vláda nútila zatvárať prevádzky a sloboda slova bola brutálne umlčiavaná.

„Treba si uvedomiť, že v rokoch 2020 až 2023 dochádzalo k manipulácii a ovplyvňovaniu spoločnosti v bezprecedentnom rozsahu. Vláda Matoviča a prezidentky Čaputovej zastrašovali občanov, médiá šírili manipulatívne informácie, vypínali sa slobodné médiá a štát ovládal verejnosť cez strach a vinu. Ľudia boli nútení sa báť, podliehať panike a slepo poslúchať tieto pseudoautority. Táto neustála kampaň strachu a moralizovania zanechala na našej spoločnosti hlboké rany. Výsledkom tejto doby je všeobecné sklamanie z autorít. Ľudia stratili dôveru vo všetky kľúčové inštitúcie – voči politikom, médiám aj odborníkom. Pocit opustenosti a bezmocnosti sa stal všadeprítomnou realitou. Občania dodnes nevidia reálnu alternatívu, nemajú voči komu obrátiť svoju dôveru. Pán prezident Pellegrini namiesto toho, aby sa tieto krivdy uznali a napravili ich neguje, ignoruje a zľahčuje,“ hovorí Martin Halás.

Ľudia od tejto vlády a prezidenta očakávali tri základné veci – pravdu o tom, čo sa počas pandémie skutočne dialo, zodpovednosť tých, ktorí sa podieľali na porušovaní práv občanov, a očistu verejného priestoru od klamstva a nespravodlivosti. Namiesto toho dostávajú ďalšiu dávku arogancie moci, ďalšie mediálne manipulácie a nové pokusy o zastrašovanie verejnosti. „Tí, ktorí v čase temna bojovali za svoje práva, sú dnes hanobení, a tí, ktorí ich prenasledovali, sú ticho oslavovaní a odmeňovaní. Prezident Peter Pellegrini sa postavil na stranu utláčateľov a nespravodlivosti. História si to zapamätá,“ dodal Zoroslav Kollár.

Slovensko dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebuje spravodlivosť. Slovensko potrebuje očistu. A Slovensko potrebuje vládu, prezidenta, politikov, ktorí budú stáť na strane občanov, nie na strane elít, ktoré v čase pandémie vládli cez strach, vinu a represiu. OZ Právo na pravdu bude aj naďalej dôrazne presadzovať právo každého občana na rehabilitáciu a pravdu o tom, čo sa na Slovensku počas pandémie skutočne dialo. Táto krajina nemôže ísť ďalej bez uznania krívd, ktoré sa stali. A ak sa dnes prezident Peter Pellegrini postavil proti tomu, postavil sa proti vlastným občanom.