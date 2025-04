František nie je prvým pápežom pochovaným v Bazilike Santa Maria Maggiore, je ich tam už sedem – VIDEO, FOTO

V Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme, kde bude pochovaný pápež František, sa už nachádza sedem hrobov pápežov. Je medzi nimi hrob prvého františkánskeho pápeža Mikuláša IV., prvého dominikánskeho pápeža Pia V. a po novom k nim pribudne aj hrob prvého jezuitského pápeža – Františka. Informoval o tom Vatican News po stretnutí litovského kardinála Rolandasa Makrickasa s novinármi v piatok v samotnej bazilike. Ten sa s nimi podelil o niektoré detaily týkajúce sa príprav baziliky na pohreb a konkrétne uloženie do hrobu zosnulého pápeža Františka.

Obraz Salus Populi Romani

Pápežská Bazilika Santa Maria Maggiore je najvýznamnejšou svätyňou zasvätenou Božej Matke, Preblahoslavenej Panne Márii. Kým prvá bazilika bola postavená v 4. storočí, súčasná stojí na vrchu Esquilino od 5. storočia. „Je to jedna zo štyroch bazilík, ktoré neboli nikdy zničené, poškodené ani vypálené. Táto bazilika predstavuje skutočnú pokladnicu umenia, spirituality a predovšetkým mariánskej zbožnosti,“ opísal kardinál, ktorý je arcikňazom-koadjutorom baziliky Santa Maria Maggiore.

Pripomenul, že je tiež silne spätá s jezuitskou spiritualitou, keďže svätý Ignác z Loyoly tu slávil svoju prvú svätú omšu a práve preto sa tu nachádzajú relikvie Svätej kolísky. Práve sem prišiel pápež František aj počas pandémie, aby úplne sám slávil svätú omšu pri tom istom oltári, pri ktorom slávil svätý Ignác.

„Bazilika uchováva aj obraz Salus Populi Romani – veľmi starobylú ikonu, ktorá je tiež spojená s jezuitskou spiritualitou, pretože jezuiti si túto ikonu so sebou brávali na misie. Pápež František, ktorý bol sám veľkým misionárom, navštívil množstvo krajín a chcel, aby sa jeho apoštolské cesty začínali práve v tejto pápežskej bazilike, pri obraze Salus Populi Romani,“ dodal Makrickas.

Panna Mária mi povedala: priprav si hrob

Svätý Otec si osobne želal, aby jeho hrob bol v tejto bazilike. „Pri jednom zo stretnutí so Svätým Otcom, na ktorom sa mali predložiť návrhy na zásah v Kaplnke Paoliny, som sa opýtal, či uvažoval o tom, že by bol pochovaný v tejto bazilike, keďže je tak spätá s ikonou Salus Populi Romani a mariánskou zbožnosťou. Vtedy, bolo to 13. mája 2022, odpovedal nie, že pápeži majú byť pochovaní v Bazilike svätého Petra. Ale o týždeň neskôr, 20. mája, ma zavolal do Domu sv. Marty a povedal: ‚Panna Mária mi povedala: priprav si hrob.‘,“ uviedol litovský kardinál.

Následne ho pápež podľa jeho slov požiadal, aby našiel vhodné miesto na jeho hrob. To bude v jednej bočnej lodi, ktoré zodpovedalo zámeru pápeža Františka. „Nachádza sa totiž blízko Kaplnky Paoliny, teda pri Salus Populi Romani, a zároveň neďaleko Kaplnky Sforza, jednej z najstarších kaplniek,“ opísal kardinál a dodal, že v jeho blízkosti je oltár svätého Františka.

Makrickas pripomenul aj želanie pápeža Františka, aby bol jeho hrob jednoduchý a s jediným nápisom v latinčine – Franciscus, a aby náhrobný kameň pochádzal z jeho rodného kraja – teda ligúrskeho kameňa. To zhotovitelia aj dodržali. Nejde podľa kardinála o umelecký hrob, ale jednoduchý, striedmy.