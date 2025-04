NAŽIVO - Pohreb pápeža Františka. Jeho jednoduchý hrob bude označený len jedným slovom - VIDEO, FOTO

Na poslednú rozlúčku prišlo viac ako 100 delegácií, zhruba desiatka panujúcich monarchov a približne 50 hláv štátov, medzi ktorými je aj slovenský prezident Peter Pellegrini, ktorého sprevádzajú aj biskupi na čele s košickým arcibiskupom metropolitom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Bernardom Boberom.

Na Slovensku máme v deň pohrebu pápeža Františka vyhlásený od 8.00 do 18.00 štátny smútok.

Jedna rakva namiesto troch

Pohrebné obrady sa v sobotu konajú v priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, predsedať im bude kardinál Giovanni Battista Re, ktorý je dekanom Kolégia kardinálov a delegácie sú na omši usadené podľa protokolu – v prvom rade vládni predstavitelia Argentíny (rodisko pápeža Františka), potom Talianska, členovia kráľovských rodín a ďalší prezidenti.

Pohrebné obrady sa budú riadiť novými pravidlami, ktoré prijal ešte za svojho života samotný pápež František. Zverejnené boli v novembri 2024 v podobe publikácie s názvom „Ordo exsequiarum romani pontificis“.

„Pápež František schválil tento dokument k úprave pohrebu ešte vlani na jar. Vychádza z úprav Jána Pavla II. z roku 1996 o voľbe nového pápeža a typického vydania pohrebných obradov z roku 2000,“ priblížil pre agentúru SITA Ján Duda, profesor kánonického práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Podľa jeho slov ale nejde o zmeny závažnejšieho rázu, len zjednodušenia. „Napríklad pápež bude v prípade smrti pochovávaný v jednej rakve. Predtým boli tri, a to dubová, z olova, a z cédrového dreva. Keď zomrel Ján Pavol II., ľudia k nemu putovali, uctievali si ho, rakva s ním bola vystavená na katafalku (vyvýšenom pietnom mieste, pozn. redakcie) v Bazilike sv. Petra. Podobne to bolo, až na nejaké úpravy, aj v prípade Benedikta XVI.,“ pripomenul.

Novinkou je aj zrušenie povinnosti pochovávať pápeža v Bazilike sv. Petra. Samotný pápež František si už v minulosti zvolil za miesto posledného odpočinku Baziliku Santa Maria Maggiore v Ríme, mimo vatikánskeho územia.

Sprievod do baziliky Santa Maria Maggiore

Ako upozornil Vatican News, historicky po prvý raz budú môcť súčasné média zaznamenať prenesenie telesných ostatkov pápeža z Vatikánu na iné miesto za účelom pochovania. Vatikánské médiá pripravili na sobotu televízne a rozhlasové priame prenosy v pätnástich jazykoch vrátane štyroch posunkových.

Pápež František síce nebude prvým pápežom pochovanými mimo Vatikán, no prvým v modernej dobe, ktorá umožní priamy prenos sprievodu s rakvou do Baziliky baziliky Santa Maria Maggiore. „Sprievod s vozidlom, ktoré ponesie telo pápeža do baziliky Santa Maria Maggiore, vyjde z miesta nazývaného Perugino, no neprejde cez Námestie svätého Petra,“ informovali z Vatikánu.

Ďalej prejde po ulici Corso Vittorio Emanuele k Benátskemu námestiu, odtiaľ Rímskym fórom, okolo Kolosea, následne bude sprievod pokračovať ulicami Via Labicana a Via Merulana k samotnej bazilike. Cesta potrvá 30 až 40 minút. Truhla pápeža bude viditeľná, ale zloženie do hrobu bude súkromným aktom. Pápež František bude pochovaný v zemi a jeho jednoduchý hrob bude označený len jedným slovom „Franciscus“.

Pápeža si uctilo 250-tisíc ľudí

Rakva s telom pápeža Františka bola od stredy do piatku večera vystavená v Bazilike sv. Petra a následne o 20:00 sa pri Oltári vyznania uskutočnil obrad jej uzavretia, ktorému predsedal kardinál Kevin Joseph Farrell. Pápeža si od stredy do piatku prišlo do baziliky osobne uctiť zhruba 250-tisíc ľudí.

Esta noite, na Basílica de São Pedro, foi realizado o rito do fechamento do caixão do Romano Pontífice. „Rogito“ é um texto guardado num cilindro de metal que recorda os traços marcantes da vida e do ministério do Papa, desde o seu nascimento até aos seus últimos dias pic.twitter.com/SDx8Nkf37o — Vatican News (@vaticannews_pt) April 25, 2025

Obrad uzavretia rakvy s telom pápeža Františka v Bazilike sv. Petra. Vatikán, 25. apríl 2025. Foto: Vatican Media via AP.

