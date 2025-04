Slafkovský strelil svoj prvý gól v play-off NHL, Wilson a Anderson sa pobili na striedačke - VIDEO, FOTO

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil svoj prvý gól v play-off NHL, keď pri triumfe jeho Montrealu Canadiens nad Washingtonom Capitals v 54. minúte zvyšoval na 5:3.

Montreal goal! Scored by Juraj Slafkovský with 06:37 remaining in the 3rd period. Assisted by Cole Caufield. Montreal: 5

Washington: 3#WSHvsMTL #GoHabsGo #ALLCAPS pic.twitter.com/4wUdxMksnM — NHL Goals (@nhl_goal_bot) April 26, 2025

„Habs“ v treťom zápase 1. kola zvíťazili 6:3 a znížili stav série na 1:2. Do streleckej listiny sa zapísali aj Slafkovského spoluhráči z prvého útoku – Nick Suzuki v 29. minúte strelil gól na 2:1 a Cole Caufield deväť sekúnd pred druhou sirénou poslal Montreal do vedenia 3:2.

Power play goal for Montreal! Scored by Nick Suzuki with 11:23 remaining in the 2nd period. Montreal: 2

Washington: 1#WSHvsMTL #GoHabsGo #ALLCAPS pic.twitter.com/c6ZglncZDe — NHL Goals (@nhl_goal_bot) April 26, 2025

Montreal goal! Scored by Cole Caufield with 00:09 remaining in the 2nd period. Assisted by Lane Hutson. Montreal: 3

Washington: 2#WSHvsMTL #GoHabsGo #ALLCAPS pic.twitter.com/o6qe1iWhv5 — NHL Goals (@nhl_goal_bot) April 26, 2025

Zaujímavosťou duelu bolo, že sa obom tímom zranili brankári – domáceho Samuela Montembaeaulta v 32. minúte vystriedal Jakub Dobeš a hosťujúci Logan Thompson sa zranil po zrážke so spoluhráčom po góle Slafkovského a nahradil ho Charlie Lindgren.

Zranený brankár Logan Thompson (Washington Capitals) pre zranenie nedochytal tretí zápas 1. kola play-off NHL proti Montrealu Canadiens. Montreal (Bell Centre), 25. apríl 2025.

Duel vo vypredanom Bell Centre po druhej tretine okorenila aj hromadná šarvátka a bitka Toma Wilsona s Joshom Andersonom na striedačke hosťujúceho tímu.

FIGHTS ON THE BENCH?!?! CHAOS ERUPTE IN MONTREAL TO CLOSE THE SECOND PERIOD🍿 pic.twitter.com/nEpK1GRi9d — Spittin‘ Chiclets (@spittinchiclets) April 26, 2025

Bitka Josha Andersona (Montreal Canadiens) s Tomom Wilsonom (Washington Capitals) na striedačke po druhej tretine 3. zápasu 1. kola play-off NHL. Montreal (Bell Centre), 25. apríl 2025. Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP.

Slafkovský v piatok odohral 19:56 min. a okrem gólu si do štatistík pripísal dva plusové body, päť striel na bránu a tri bodyčeky. Štvrtý duel odohrajú Montreal a Washington opäť v Bell Centre, v noci z nedele na pondelok nášho času (0.30 SELČ).