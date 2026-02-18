VšZP pre záchrankový tender podala sťažnosť na Ústavný súd, Úrad pre verejné obstarávanie však za rozhodnutím rady stojí

Najväčšia zdravotná poisťovňa (ZP) trvá na tom, že Rada ÚVO a ÚVO v rozhodnutiach pochybili procesne aj vecne, spresnila hovorkyňa štátnej poisťovne.
VšZP
Logo VšZP na budove na ulici Panónska cesta v Bratislave, v ktorej sídli Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Bratislava, 19. február 2025. Foto: ilustračné, SITA/Milan Illík
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podala pre záchrankový tender ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ohradila sa v nej proti postupu a rozhodnutiam Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Úradu pre verejné obstarávanie. Informovala o tom v stredu hovorkyňa VšZPDanka Capáková.

Odôvodnila, že na základe právneho názoru VšZP obe napádané rozhodnutia zasahujú do jej práv, povinností a právom chránených záujmov. V ústavnej sťažnosti podrobne argumentovala, z akých dôvodov.

Najväčšia zdravotná poisťovňa (ZP) trvá na tom, že Rada ÚVO a ÚVO v rozhodnutiach pochybili procesne aj vecne, spresnila hovorkyňa štátnej poisťovne. „Keďže ich rozhodnutia nepodliehajú súdnemu preskúmaniu, a teda zdravotná poisťovňa nemôže využiť iný opravný prostriedok, obrátila sa vo veci na Ústavný súd SR svojou sťažnosťou, ktorou navrhuje obe rozhodnutia zrušiť,“ uzavrela.

ÚVO si však v reakcii stojí za tým, že rozhodnutie jeho rady bolo zákonné. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVO Simona Brejová s tým, že ÚVO právne kroky uvedenej ZP rešpektuje. „Úrad pre verejné obstarávanie si ale stojí za tým, že rozhodnutie Rady ÚVO je zákonné, čo znamená, že kontrolovaní porušili zákon o verejnom obstarávaní, keď predmet zákazky zadávali v rozpore s európskymi predpismi,“ uviedla.

