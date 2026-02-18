VšZP pre záchrankový tender podala sťažnosť na Ústavný súd, Úrad pre verejné obstarávanie však za rozhodnutím rady stojí

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) podala pre záchrankový tender ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky. Ohradila sa v nej proti postupu a rozhodnutiam Rady Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Úradu pre verejné obstarávanie. Informovala o tom v stredu hovorkyňa VšZPDanka Capáková.
Odôvodnila, že na základe právneho názoru VšZP obe napádané rozhodnutia zasahujú do jej práv, povinností a právom chránených záujmov. V ústavnej sťažnosti podrobne argumentovala, z akých dôvodov.
Najväčšia zdravotná poisťovňa (ZP) trvá na tom, že Rada ÚVO a ÚVO v rozhodnutiach pochybili procesne aj vecne, spresnila hovorkyňa štátnej poisťovne. „Keďže ich rozhodnutia nepodliehajú súdnemu preskúmaniu, a teda zdravotná poisťovňa nemôže využiť iný opravný prostriedok, obrátila sa vo veci na Ústavný súd SR svojou sťažnosťou, ktorou navrhuje obe rozhodnutia zrušiť,“ uzavrela.
ÚVO si však v reakcii stojí za tým, že rozhodnutie jeho rady bolo zákonné. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ÚVO Simona Brejová s tým, že ÚVO právne kroky uvedenej ZP rešpektuje. „Úrad pre verejné obstarávanie si ale stojí za tým, že rozhodnutie Rady ÚVO je zákonné, čo znamená, že kontrolovaní porušili zákon o verejnom obstarávaní, keď predmet zákazky zadávali v rozpore s európskymi predpismi,“ uviedla.