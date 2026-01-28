Opozícia kritizuje Šaškov zámer nového systému záchrannej zdravotnej služby, KDH zvoláva mimoriadny výbor – VIDEO

V stredu sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Opozícia kritizovala zámer nového systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS) na Slovensku, ktorý v utorok (27. 1.) predstavil minister zdravotníctva Slovenskej republikyKamil Šaško (Hlas-SD).
Negatívne reakcie
Negatívne naň reagovala celá opozícia, menovite Sloboda a Solidarita (SaS), Hnutie Slovensko, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a strana Progresívne Slovensko (PS). Informovali o tom uvedené opozičné strany a hnutia.
Šaško uviedol, že zámer má vrátiť sanitky do nemocníc, ukotviť záchranárov z pozície zamestnanca a posilniť úlohu štátu v danej oblasti. Základným pravidlom nového systému je, že záchranky patria nemocniciam s urgentnými príjmami. Každá nemocnica bude mať tri možnosti, ako zabezpečiť ZZS.
Šaško predstavil nový systém záchrannej zdravotnej služby, sanitky sa majú vrátiť do nemocníc - VIDEO
„Po prvé, bude ju môcť prevádzkovať sama, vo vlastnom mene, bude si na to môcť založiť subjekt so svojou stopercentnou majetkovou účasťou,“ povedal minister zdravotníctva. Štátna záchranná inštitúcia, ktorá v súčasností pôsobí v Bratislave a Košiciach, bude doplnená o Integrovaný záchranný systém. Záchrannú službu bude každá nemocnica poskytovať v rámci spádovej oblasti, ktorú bude definovať zákon.
Krok späť
Opozičná strana SaS na ohlásený zámer reagovala, že je to krok späť. „Podľa SaS nejde o skutočnú reformu, ale o chaotický pokus prekryť zlyhania ministerstva zdravotníctva a zbabraný tender na záchranky, za ktorý nesie plnú zodpovednosť súčasná vláda na čele s ministrom Kamilom Šaškom,“ uviedol Michal Goffa z komunikačného oddelenia danej strany.
SaS podala trestné oznámenie pre tender na záchranky, hovorí o jednom z najväčších škandálov vlády – VIDEO
Jej tímlíder pre zdravotníctvo a poslanec NR SR Tomáš Szalay upozornil, že uvedené riešenie by rozbilo funkčný systém. SaS nesúhlasí s presunom ZZS pod nemocnice. „Samozrejme, že nemocnice to budú chváliť, dostanú viac peňazí. Ale tie nepôjdu na lepšie záchranky, pôjdu na krížové financovanie iných, stratových častí nemocníc,“ upozornil Szalay.
Návrh na základe slov SaS prináša tiež riziká, že sa stratí koordinácia starostlivosti medzi jednotlivými spádovými územiami a vznikne motivácia voziť pacientov do najbližšej nemocnice, aj keď tam nie sú odborné kapacity. Podľa slov Szalaya daná zmena neprešla politickou dohodou, odbornou diskusiou a argumentácia Ministerstva zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky je nepoctivá. SaS uviedla, že stačilo vyriešiť transparentnosť a nastaviť jasné a objektívne pravidlá.
Zámer bez konkrétnych riešení
Hovorca opozičného Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky na ohlásený zámer reagoval, že je nejasný, bez konkrétnych riešení a jasného časového rámca, ktorý podľa uvedeného hnutia na ďalšie mesiace ponecháva otvorený priestor pre netransparentné obchody. Na základe poslancov daného hnutia je znepokojujúce, že po pol roku od vypuknutia kauzy záchrankového tendra minister zdravotníctva predstavil len neurčitý zámer a pýta si ďalší rok na prípravu riešenia.
Žilinka podáva 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Ozrejmil, že Šaško nevyhovel jeho protestom
Uvedené hnutie zároveň upozornilo, že nový model môže zvýhodniť vybrané súkromné skupiny. „Firmy, ktoré dnes bez súťaže prevádzkujú záchranky, zarábajú desiatky miliónov a minister im dáva ďalší čas bez riadnej súťaže,“ dodal poslanec NR SR Július Jakab (Hnutie Slovensko). Nové rozdelenie bodov môže podľa hnutia výrazne zvýhodniť súkromné nemocnice, ktoré v pôvodnom tendri neuspeli.
V závere Jakab poukázal aj na ďalšie podozrenia voči MZ. „Dnes sa dozvedáme o 15 prípadoch manipulácií s verejným obstarávaním a stovkách miliónov eur,“ uzavrel.
Skrytá privatizácia
Na nový zámer reagovalo aj KDH. „Opozičné hnutie upozorňuje, že tento krok môže viesť k skrytej privatizácii v prospech finančných skupín, zániku fungujúcich štátnych záchraniek a ohrozeniu čerpania eurofondov,“ uviedlo komunikačné oddelenie KDH.
Na základe slov hnutia zámer obchádza štandardnú súťaž. „KDH poukazuje na to, že ak sa nová sieť 344 staníc rozdelí medzi nemocnice prevádzkujúce urgentné príjmy, dôjde ku koncentrácii moci,“ upozornilo hnutie.
Spresnilo, že spomedzi nemocníc s urgentným príjmom patrí 19 skupinám Penta a Agel. „V praxi by to znamenalo, že tieto finančné skupiny by bez akejkoľvek súťaže a na dobu neurčitú ovládli až 44 % trhu záchrannej zdravotnej služby. Ak by nemocnice nezabezpečovali službu samy, ale vyberali by si dodávateľa, namiesto jedného štátneho tendra by vzniklo 43 malých a ťažko kontrolovateľných tendrov,“ dodalo.
Šaško neplánuje odstúpiť a trvá na zákonnosti zrušenia tendra na záchranky, pripravuje rokovanie s prokuratúrou
Zároveň upozornilo na riziko likvidácie súčasných štátnych ZZS v hlavnom meste a v Košiciach. „Tieto inštitúcie investovali milióny eur do vozidiel, vybavenia a vzdelávacích stredísk. Zmena systému by mohla znamenať znehodnotenie týchto investícií a reálnu hrozbu vracania miliónov eur z eurofondov,“ vysvetlilo.
Nefunkčnosť urgentných príjmov
Poslanec hnutia NR SR František Majerský (KDH) uviedol, že skutočný problém je nefunkčnosť urgentných príjmov. Podľa slov Majerského minister zdravotníctva odovzdáva ZZS finančným skupinám bez výberového konania navždy.
Šaško zlyhal a prevalil sa škandál Hlasu, opozícia žiada odvolanie ministra zdravotníctva - VIDEO
Poslanec NR SR a expert KDH na zdravotníctvo Peter Stachura uviedol, že KDH iniciuje mimoriadne zasadnutie zdravotníckeho výboru NR SR. Hnutie tiež vyzýva Šaška, aby bezodkladne zvolal okrúhly stôl za účasti politických strán a expertov. „Kresťanskí demokrati presadzujú ako jediné čisté riešenie zopakovanie tendra za transparentných podmienok a následnú prípravu prechodu všetkých bodov ZZS pod existujúce štátne záchranné služby,“ uzavrelo.
Na uvedený zámer reagovalo aj PS. Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskara Dvořáka musí byť transparentnosť jasne zakotvená v legislatíve. „Požadujeme okamžitú zmenu zákona, ktorá by platila pre všetky budúce tendre,“ uviedol s tým, že minister zdravotníctva musí k príprave zákona prizvať relevantných odborníkov aj opozíciu.
Dvořák ďalej vyzval Šaška, aby vysvetlil záchrankový tender. „Ak nepoznáme pravdu o tom, čo sa pokazilo a kto za to nesie zodpovednosť, nie je možné nastaviť nový proces tak, aby sa rovnaké pochybenia neopakovali,“ odôvodnil.
PS opätovne požaduje odvolanie ministra zdravotníctva. Na základe slov Dvořáka Šaško zlyhal aj v komunikácii s verejnosťou, pacientmi a zdravotníkmi.