Šaško výboru priblížil zámer nového systému záchrannej zdravotnej služby, stretol sa však s kritikou opozície - VIDEO

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky Kamil Šaško (Hlas-SD) na štvrtkovom Výbore Národnej rady SR pre zdravotníctvo predstavil zámer nového systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Zároveň tam priblížil zámer vyberania poskytovateľov ZZS a zaviazal Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, aby vydalo správu k nevyhoveniu protestom Generálnej prokuratúry SR a tiež, aby podalo informáciu o svojich ďalších právnych krokoch, oboje do 14 dní.
Šaško doplnil, že nový model systému štátnych záchraniek zvýši obhospodarovanie zo súčasných približne 40 % na viac ako 60 %. Druhým východiskom je, že cena podľa ministra zdravotníctva nie je správnym vylučovacím kritériom verejného obstarávania systému záchrannej služby. Prvé konkrétne návrhy budú predstavené do dvoch týždňov. Odborná diskusia sa začne na Komisii pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť MZ SR, kde bude pripravený návrh.
Riziko použitia peňazí na iný účel
František Majerský (KDH) na výbore upozornil na riziko, že nemocnice použijú peniaze z nového systému ZZS na iný účel. „Ja som zažil systém, ktorý patril pod urgentné príjmy a nefunguje to, ani to fungovať nikdy nebude, lebo to nie je scelený mechanizmus, ako to niekto hovorí, to sú dva rozdielne systémy,“ povedal. Súčasnú vysokú úroveň slovenských záchranárov Majerský pripisuje oddelenému systému od nemocníc. Nový systém považuje za krok o 20 rokov späť.
Podľa Majerského sú na Slovensku približne tri urgentné príjmy, ktoré fungujú takpovediac správne. Uviedol, že poobede až večer čaká záchranka v nemocniciach polhodinu až trištvrte hodinu, zatiaľ čo lekár urgentného príjmu slúži na inom oddelení a odbehuje od pacienta k pacientovi.
Spresnil tiež svoje utorkové (27. 1.) upozornenie, že ZZS bude v dôsledku ohlásenej zmeny patriť dvom najväčším súkromným skupinám. „Agelu a Pente dnes dáte na priamo záchrannú zdravotnú službu, bez súťaže. Keď v auguste aspoň museli súťažiť, tak teraz dostanú záchranku na priamo, na dobu neurčitú,“ povedal.
Majerský uzavrel, že by privítal štátny systém ZZS, no podľa neho by na to chýbala politická zhoda a pomocou súkromníkov sa záchranky posunuli vpred. Upozornil tiež, že Šaško nepredstavil systém leteckej záchrannej služby.
Stachura ministra skritizoval
Peter Stachura (KDH) privítal zmenu súčasného tendrovania záchraniek každých šesť rokov, no taktiež kritizoval Šaška, že obišiel viacerých významných stakeholderov vrátane Františka Majerského ako prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Podľa Stachuru je otázkou spravodlivé rozdelenie 344 nových bodov ZZS medzi 43 akútnych nemocníc.
Upozornil tiež, že zámer ide proti smernici Európskej únie tým, že zahŕňa aj súkromné firmy. Vyslovil aj obavu, že by mohli zaniknúť záchranky, ktoré dostali eurofondy, a že by sa mohla znížiť kvalita ZZS. Uviedol tiež, že vo Francúzsku, Portugalsku a Belgicku, ktorými sa minister podľa jeho slov inšpiroval, ZZS pod nemocnice nepatria.
Šaško zámer neprebral s opozíciou
Tomáš Szalay (SaS) kritizoval Šaška, že zámer pred ohlásením neprebral s opozíciou. „Myslím, si, že takéto zásadné zmeny, ktoré majú presahovať volebné obdobia, by mali byť predmetom diskusie aj s opozičnými politikmi,“ povedal. Upozornil tiež, že zámer by sťažil koordináciu záchraniek medzi nemocnicami.
Oskar Dvořák (PS) uviedol, že Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a novej rade Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov nebol zámer predstavený včas. Vzhľadom na záchrankový tender požaduje v prípade vyberania ZZS zakotvenie kritérií transparentnosti v zákone. Východiskom zo situácie by podľa Dvořáka bolo skôr, keby organizáciu zabezpečovali koncové nemocnice v regiónoch alebo v lepšom prípade samosprávne kraje.
Július Jakab (Hnutie Slovensko) kritizoval Šaška, že zámer nie je napísaný či transparentný. Za otázku považuje, čo bude so záchrankami, ktorým končia licencie, ale sú poverované bez súťaže.