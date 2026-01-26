Žilinka podal desiatky žalôb pre postup v záchrankovom tendri

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka podal na Správny súd v Bratislave 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Informoval o tom na sociálnej sieti v pondelok. Žilinka o tom, že v uvedenej problematike podá správne žaloby, predtým (9. 1.) informoval.
Skúmanie zákonnosti postupu MZ
„Minister zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 5. 1. 2026 nevyhovel protestom, ktoré som podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. 10. 2025, ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky v konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona, majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania,“ napísal taktiež na sociálnej sieti.
Žilinka podáva 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Ozrejmil, že Šaško nevyhovel jeho protestom
Generálny prokurátor informoval v novembri minulého roka, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Generálna prokuratúra (GP) Slovenskej republiky preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí MZ v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS).
Zrušenie výberového konania
GP dospela k záveru, že rezort zdravotníctva konal v rozpore s legislatívou, keď po tom, ako 11. augusta dostal Správu Operačného strediska (OS) tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku.
Šaško neplánuje odstúpiť a trvá na zákonnosti zrušenia tendra na záchranky, pripravuje rokovanie s prokuratúrou
OS 13. augusta zrušilo výberové konanie a ministerstvo zdravotníctva 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby.