Žilinka podal desiatky žalôb pre postup v záchrankovom tendri

Generálna prokuratúra dospela k záveru, že rezort zdravotníctva konal v rozpore s legislatívou.
Anna Kopčanová
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Maroš Žilinka
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. Foto: archívne, SITA/Viktor Zamborský
Slovensko Ostatné Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka podal na Správny súd v Bratislave 32 správnych žalôb pre záchrankový tender. Informoval o tom na sociálnej sieti v pondelok. Žilinka o tom, že v uvedenej problematike podá správne žaloby, predtým (9. 1.) informoval.

Skúmanie zákonnosti postupu MZ

„Minister zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 5. 1. 2026 nevyhovel protestom, ktoré som podal proti rozhodnutiam Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. 10. 2025, ktorými boli zastavené konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky v konaní o protestoch neodstránil zásadné porušenia zákona, majúce charakter reťazenia nezákonnosti, ktorými Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zasiahlo v neprospech práv účastníkov administratívneho konania,“ napísal taktiež na sociálnej sieti.

Generálny prokurátor informoval v novembri minulého roka, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR postupovalo pri záchrankovom tendri nezákonne. Generálna prokuratúra (GP) Slovenskej republiky preskúmala zákonnosť postupu a rozhodnutí MZ v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Zrušenie výberového konania

GP dospela k záveru, že rezort zdravotníctva konal v rozpore s legislatívou, keď po tom, ako 11. augusta dostal Správu Operačného strediska (OS) tiesňového volania ZZS o výsledku výberového konania z 31. júla, túto správu 12. augusta vrátilo operačnému stredisku.

OS 13. augusta zrušilo výberové konanie a ministerstvo zdravotníctva 8. októbra zastavilo konania vo veci žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby.

Viac k osobe: Maroš Žilinka
Firmy a inštitúcie: Generálna prokuratúraOperačné stredisko záchrannej zdravotnej službySprávny súd v Bratislave
Okruhy tém: Generálny prokurátor Operačné stredisko záchrankový tender
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk