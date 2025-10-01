Rakovina prsníka: Prevencia a nádej - ROZHOVOR

Špeciálne vydanie Štúdia SITA v spolupráci s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE.
Ivan Sámel
Témou špeciálneho vydania Štúdia SITA s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE je rakovina prsníka, o ktorej diskutuje Jana Pifflová Španková s onkologičkou MUDr. Bibiánou Vertákovou Krakovskou, PhD. z Onkologického ústavu Svätej Alžbety a so spisovateľkou, mentorkou a podcasterkou Michaelou Králikovou Markovičovou.

Každá 7. až 9. žena, podľa toho, v ktorom štáte sme, sa počas svojho života stretne s diagnózou karcinómu prsníka. Keď sa pozrieš okolo seba, tak je to tvoja babka, tvoja teta, tvoja mama, kamarátky v práci, alebo známe. To znamená, že tá diagnóza je všade. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás netýka, že sa v mojom živote táto diagnóza neobjaví.

— MUDr. Bibiána Vertáková Krakovská, PhD. z Onkologického ústavu Svätej Alžbety

Spisovateľka, mentorka a podcasterka Michaela Králiková Markovičová, ktorá sa musela s onkologickou diagnózou vysporiadať, je šokovaná z toho, že veľa žien nechce ísť na testovanie, že to nechce vedieť. „Veď je to sebazachranná reakcia, že ja chcem predsa žiť a ako by som sa mohla báť nejakej správy, hoci bude taká alebo taká. Máme tú možnosť, tak prečo ju nevyužiť. U mňa to určite nebol ortieľ, naopak ja som bola veľmi rada, že som mala tú informáciu,“ uviedla.

Špeciálne vydanie Štúdia SITA sme pripravili s pacientskou organizáciou NIE RAKOVINE o. z. na podporu prevencie onkologických ochorení.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE, obhajuje práva onkologických pacientov a spája všetkých, ktorí môžu zlepšiť onkológiu na Slovensku. Pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzným zvládnuť náročné situácie – poskytujeme psychickú podporu, sociálne poradenstvo a praktické rady ako zvládať liečbu.

Vyškolení dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov poskytujú psycho-sociálnu podporu súčasným onkologickým pacientom na celom Slovensku.

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Zakladajúci členovia Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman založili organizáciu NIE RAKOVINE dňa 17.11.2016.

Reláciou nás sprevádza Jana Pifflová Španková, zakladateľka a prezidentka pacientskej organizácie NIE RAKOVINE o. z., líderka pacientskej advokácie, autorka a moderátorka zdravotníckych televíznych formátov. Je autorkou celoslovenských i medzinárodných osvetových a komunikačných projektov a autorkou televíznych seriálov Medicína, Ambulancia, Moja diagnóza v RTVS.

V diskusii s onkologičkou Bibiánou Vertákovou Krakovskou z Onkologického ústavu Svätej Alžbety a so spisovateľkou, mentorkou a podcasterkou Michaelou Králikovou Markovičovou sa dozviete:

  • ako prevencia, vyšetrenia a screeningy dokážu zachrániť tisíce životov, ak dáme šancu
  • o genetických predispozíciách, ktoré výrazne zvyšuje riziko onkologických ochorení
  • ako včasná diagnóza predstavuje veľmi vysokú šancu na úplné vyliečenie
  • ako správne robiť samovyšetrenie prsníkov
  • o strachu z diagnózy a jeho prekonávaní
  • o tom že, diagnóza nie je koniec, ale môže byť novým začiatok a šanca prehodnotiť životné priority
