Chrípková sezóna naberá na sile, odborníčka upozorňuje na päť najčastejších chýb pri liečbe chrípky

Chrípková sezóna na Slovensku sa dostáva do intenzívnejšej fázy. Potvrdzujú to najnovšie dáta internetovej lekárne MojaLekáreň.sk, podľa ktorých sa v decembri výrazne zvýšil dopyt po voľnopredajných liekoch určených na znižovanie teploty, tlmenie bolesti či zmiernenie príznakov nádchy. Spotrebiteľské správanie podľa odborníkov odzrkadľuje narastajúci výskyt respiračných infekcií naprieč celou populáciou.
V porovnaní s novembrom 2025 vzrástol predaj liekov na horúčku o 17 percent. Lieky proti nádche zaznamenali nárast o 22 percent a prípravky proti bolesti o desať percent. Dlhodobo najpredávanejším liekom v tejto kategórii zostáva Paralen s obsahom účinnej látky 500 miligramov.
Chrípka sa nedá rozchodiť
Odborníci však varujú, že mnohí ľudia pri liečbe chrípky opakovane robia zásadné chyby, ktoré môžu viesť k vážnym zdravotným následkom. Na päť najčastejších omylov upozorňuje vedúca online poradne MojaLekáreň.sk Pavla Horáková.
Prvou a najrozšírenejšou chybou je podľa nej snaha chorobu „rozhýbať“. Chrípka však nie je bežná nádcha a jej prechodzenie môže mať vážne dôsledky. Vírus sa v takom prípade dostáva hlbšie do organizmu, zvyšuje sa riziko zápalu pľúc a tiež zápalu srdcového svalu. Návrat do bežnej kondície sa potom môže predĺžiť z niekoľkých dní na celé týždne, v niektorých prípadoch aj mesiace. Aj preto sa do nemocnice často dostávajú aj inak zdraví pacienti.
Druhou chybou je znižovanie teploty za každú cenu. Horúčka je prirodzenou reakciou organizmu a jej okamžité zrážanie už pri 37,8 °C môže v skutočnosti vírusom pomáhať. Použitie antipyretík má podľa odborníkov zmysel až pri vyšších teplotách – najmä nad 38,5 °C alebo pri výnimočne silnom vyčerpaní.
Výnimkou sú rizikové skupiny ako malé deti, seniori, ľudia s ochoreniami srdca, neurologickými diagnózami vrátane epilepsie, tehotné ženy a osoby s oslabenou imunitou. U týchto pacientov sa horúčka spravidla tlmí skôr, niekedy už pri teplote okolo 38 °C, aby sa predišlo ďalšiemu zhoršeniu stavu.
Antibiotiká „pre istotu“
Tretím častým pochybením je užívanie antibiotík „pre istotu“. Tento prístup je podľa Horákovej nielen zbytočný, ale aj nebezpečný. Chrípka je vírusové ochorenie, a preto na ňu antibiotiká nezaberajú. Ich zbytočné užívanie narúša črevnú mikroflóru, oslabuje imunitný systém a prispieva k rastúcej antibiotickej rezistencii. Antibiotiká majú miesto iba pri dokázaných bakteriálnych komplikáciách.
Ďalším rizikom je ignorovanie vplyvu chrípky na srdce. Vírus má silnú afinitu k srdcovému svalu a fyzická aktivita počas ochorenia – vrátane športovania, manuálnej práce či konzumácie alkoholu – môže zvýšiť riziko zápalu srdca s možnými trvalými následkami. Odborníci preto odporúčajú sedem až desať dní úplného kľudu, aj keď sa pacient už subjektívne cíti lepšie.
Posledným kritickým bodom je predčasný návrat k bežnému režimu. Po ústupe príznakov je organizmus stále oslabený a imunitný systém zraniteľný voči ďalším infekciám. Aj to je dôvod, prečo ľudia po prekonaní chrípky často opäť ochorejú alebo čelia vážnejšiemu priebehu.
Ako dopĺňajú lekárnici, prevencia má zmysel aj počas rozbehnutej chrípkovej sezóny. Očkovanie je možné aj v zimných mesiacoch, pričom ochranný účinok sa naplno rozvíja približne po dvoch týždňoch od podania vakcíny. Dôležitým preventívnym opatrením ostáva aj dôsledná hygiena rúk, správna respiračná etiketa a ohľaduplnosť voči okoliu v prípade ochorenia.