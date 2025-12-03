Najlepšie nemocnice za rok 2025 sú už známe, medzi favoritmi je aj nový hráč

Inštitút INEKO zverejnil 11. ročník hodnotenia nemocníc za rok 2025, v rámci ktorého sledoval šesť kľúčových oblastí: kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.
Výsledkom je rebríček, ktorý ukazuje, že medzi špičkou slovenského zdravotníctva sa aj tentokrát umiestnili známe mená, no objavil sa aj nový hráč.
Prvé priečky sa už štyri roky nemenia
V kategórii štátnych, univerzitných a fakultných nemocníc si prvenstvo udržala už tradične Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Túto pozíciu obhájila po šiestykrát, a to napriek miernemu poklesu bodového hodnotenia. Z celkového počtu pätnástich sledovaných ukazovateľov excelovala až v ôsmich kategóriách.
Šaško skontroloval výstavbu nemocnice v Banskej Bystrici. Objavil aj oblasti, na ktorých je treba zapracovať – VIDEO
Nasleduje Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, druhé miesto si obhájila, tretia zostáva Univerzitná nemocnica Martin. Tieto tri nemocnice obsadzujú prvé tri priečky už štyri roky v rade a za posledných osem rokov sa na stupňoch víťazov neobjavila žiadna iná.
Prekvapenie rebríčka
V rebríčku všeobecných nemocníc – teda stredných a menších regionálnych zariadení – sa opäť najvyššie prebojovala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca. Nemocnica Košice-Šaca si drží prvenstvo už siedmy rok po sebe a v jedenástich hodnoteniach nikdy neskončila horšie ako na druhej priečke. Tento rok si udržala vedúce miesto aj napriek poklesu bodového skóre.
Nemocnice si v hodnotení spokojnosti pacientov polepšili, medzi najlepšie patria štátne zariadenia
Prekvapením rebríčka je premiérové zaradenie Nemocnica BORY, ktorá pri svojom debute obsadila druhé miesto v kategórii všeobecných nemocníc, len tesne za Košice‑Šaca. Do prvej trojky sa dostala aj Nemocnica Topoľčany, ktorá sa oproti minulému roku posunula o jednu priečku.
Významné ocenenie celého kolektívu
„Umiestenie medzi tromi najlepšími nemocnicami v hodnotení Nemocnica roka 2025 je pre nás významným ocenením práce celého kolektívu – lekárov, zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu. Už niekoľko rokov sa nám darí držať v popredí, čo je nielen potvrdením kvality našej práce, ale aj silnou motiváciou pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti našim pacientom a neustále rozvíjať našu nemocnicu,“ povedal riaditeľ ružomberskej nemocnice Marian Križko.
Penta investuje zisk z Dôvery späť do zdravotníctva, 30 miliónov eur pôjde do nemocníc a technológií
Na opačnom póle sa nachádza zhodnotenie, že hoci štátne univerzitné a fakultné nemocnice patria podľa hospitalizačných objemov k najväčším, vo finančnej kondícii majú výrazne horšie postavenie než regionálne všeobecné nemocnice. Podľa INEKO je výkon operácií stále pomerne stabilný, no priemerný počet vykonaných zákrokov po pandémii koronavírusu len stagnuje, a to aj napriek výrazným investíciám do nemocničného segmentu.
Zverejnené hodnotenia tak opäť otvárajú otázku, ako zabezpečiť rovnováhu medzi veľkými univerzitnými centrami a regionálnymi nemocnicami. Nováčik rebríčka Nemocnica Bory ukázal, že kvalitná starostlivosť nemusí byť výsadou najväčších zariadení, a že konkurencia v segmente regionálnych nemocníc rastie.