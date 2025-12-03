Najlepšie nemocnice za rok 2025 sú už známe, medzi favoritmi je aj nový hráč

Inštitút INEKO sledoval v rámci 11. ročníka hodnotenia nemocníc šesť kľúčových oblastí.
ZDRAVOTNÍCTVO: Oficiálne otvorenie Nemocnice Bory
Novovybudovaná Nemocnica Bory - Penta Hospitals v Bratislave. Foto: ilustračné, SITA/Martin Medňanský
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Inštitút INEKO zverejnil 11. ročník hodnotenia nemocníc za rok 2025, v rámci ktorého sledoval šesť kľúčových oblastí: kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačné skúsenosti lekárov, náročnosť diagnóz, spokojnosť pacientov, hospodárenie a transparentnosť.

Výsledkom je rebríček, ktorý ukazuje, že medzi špičkou slovenského zdravotníctva sa aj tentokrát umiestnili známe mená, no objavil sa aj nový hráč.

Prvé priečky sa už štyri roky nemenia

V kategórii štátnych, univerzitných a fakultných nemocníc si prvenstvo udržala už tradične Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok. Túto pozíciu obhájila po šiestykrát, a to napriek miernemu poklesu bodového hodnotenia. Z celkového počtu pätnástich sledovaných ukazovateľov excelovala až v ôsmich kategóriách.

Nasleduje Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, druhé miesto si obhájila, tretia zostáva Univerzitná nemocnica Martin. Tieto tri nemocnice obsadzujú prvé tri priečky už štyri roky v rade a za posledných osem rokov sa na stupňoch víťazov neobjavila žiadna iná.

Prekvapenie rebríčka

V rebríčku všeobecných nemocníc – teda stredných a menších regionálnych zariadení – sa opäť najvyššie prebojovala Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca. Nemocnica Košice-Šaca si drží prvenstvo už siedmy rok po sebe a v jedenástich hodnoteniach nikdy neskončila horšie ako na druhej priečke. Tento rok si udržala vedúce miesto aj napriek poklesu bodového skóre.

Prekvapením rebríčka je premiérové zaradenie Nemocnica BORY, ktorá pri svojom debute obsadila druhé miesto v kategórii všeobecných nemocníc, len tesne za Košice‑Šaca. Do prvej trojky sa dostala aj Nemocnica Topoľčany, ktorá sa oproti minulému roku posunula o jednu priečku.

Významné ocenenie celého kolektívu

Umies­tenie medzi tromi najlepšími nemocnicami v hodnotení Nemocnica roka 2025 je pre nás významným ocenením práce celého kolektívu – lekárov, zdravotníckeho i nezdravotníckeho personálu. Už niekoľko rokov sa nám darí držať v popredí, čo je nielen potvrdením kvality našej práce, ale aj silnou motiváciou pokračovať v poskytovaní kvalitnej starostlivosti našim pacientom a neustále rozvíjať našu nemocnicu,“ povedal riaditeľ ružomberskej nemocnice Marian Križko.

Na opačnom póle sa nachádza zhodnotenie, že hoci štátne univerzitné a fakultné nemocnice patria podľa hospitalizačných objemov k najväčším, vo finančnej kondícii majú výrazne horšie postavenie než regionálne všeobecné nemocnice. Podľa INEKO je výkon operácií stále pomerne stabilný, no priemerný počet vykonaných zákrokov po pandémii koronavírusu len stagnuje, a to aj napriek výrazným investíciám do nemocničného segmentu.

Zverejnené hodnotenia tak opäť otvárajú otázku, ako zabezpečiť rovnováhu medzi veľkými univerzitnými centrami a regionálnymi nemocnicami. Nováčik rebríčka Nemocnica Bory ukázal, že kvalitná starostlivosť nemusí byť výsadou najväčších zariadení, a že konkurencia v segmente regionálnych nemocníc rastie.

