Máte po štyridsiatke a horšie vidíte do blízka? Starnutie očí je prirodzené, no kľúčové sú kontroly

Približne od štyridsiatky začínajú mnohí pociťovať, že sa im zhoršuje videnie do blízka. Texty si odťahujú, mobil držia ďalej, no nejde o nič výnimočné, len o prirodzený dôsledok starnutia oka. Optometristi upozorňujú, že presbyopia, známa aj ako vetchozrakosť, je jav, ktorému sa nevyhne nikto, a netýka sa iba ľudí s predošlými problémami so zrakom.
Podľa optometristky Lívie Šídlovej z Očnej optiky MANIA ide o stav, ktorý postihuje všetkých bez rozdielu. U mladého človeka je očná šošovka pružná a dokáže meniť svoj tvar tak, aby sme videli ostro na rôzne vzdialenosti. Okolo štyridsiateho roku života však šošovka začína strácať pružnosť a blízky bod ostrého videnia sa vzďaľuje.
Stále prežívajú rozšírené mýty
Výsledkom býva únavnosť očí, bolesti hlavy a typické odťahovanie čítaného textu. „Vo vyššom veku sa tomu nevyhne nikto. Prvé problémy u zdravých ľudí sa objavujú okolo štyridsiatky,“ vysvetľuje Šídlová. Prvotné príznaky môžu prekvapiť aj krátkozrakých, ktorí si pri čítaní zvyknú skladať okuliare.
Zázračné metódy, ako presbyopii predísť, neexistujú. Nejde o chorobu, ale o prirodzený fyziologický proces. Existujú síce tréningy preostrovania, s ktorými je však potrebné začať ešte pred prvými príznakmi, ideálne v období okolo 35. roku života. Pridružujú sa aj ďalšie zmeny ako horšie videnie za šera, znížený kontrast, mierne skreslené farby, postupné zužovanie zreníc či prvé známky zakalenia šošovky.
Vianočné pečenie po štyridsiatke môže byť komplikovanejšie kvôli zhoršenému zraku
„Je to proces. Nedeje sa to zo dňa na deň a patrí to k veku,“ pripomína Šídlová. Po štyridsiatke odporúča absolvovať pravidelné očné prehliadky aspoň raz ročne. Vyšetrenie môže vykonať optometrista aj oftalmológ, pričom pri akomkoľvek podozrení na závažnejšie ochorenie je pacient okamžite odoslaný k lekárovi. Návštevu odborníka netreba odkladať v prípade náhleho zhoršenia zraku, výskytu dvojitého videnia, bolesti očí či hlavy alebo pri skreslenom vnímaní obrazu.
Stále prežívajú aj rozšírené mýty. Mnohí sa snažia noseniu okuliarov vyhýbať – odťahujú si text, privierajú oči či čítajú pri silnejšom svetle. Podľa Šídlovej je však táto snaha zbytočná. „Nepoužívaním správnej korekcie si zrak nezhoršíme. Ten sa zhoršuje prirodzene.“ Rovnako neplatí ani tvrdenie, že okuliare oko rozmaznajú. Chyba v oku už existuje a okuliare len umožnia ostrejšie videnie, na ktoré si mozog rýchlo zvykne.
Raste riziko ďalších problémov
Na výber je dnes celý rad moderných riešení, ktoré dokážu zlepšiť zrak po štyridsiatke. Klasické čítacie okuliare dopĺňajú multifokálne, progresívne sklá, ktoré umožňujú vidieť na všetky vzdialenosti. Do kancelárskeho prostredia sú určené tzv. office šošovky. K dispozícii sú aj multifokálne kontaktné šošovky alebo tradičné bifokálne okuliare, ktoré uprednostňuje najmä staršia generácia. Pre tých, ktorým nevyhovuje nosenie korekčných pomôcok, existujú aj chirurgické zákroky, napríklad laserové operácie alebo výmena vnútroočnej šošovky. O takýchto zákrokoch je však nevyhnutné poradiť sa s oftalmológom.
So zvyšujúcim sa vekom narastá aj riziko ďalších očných problémov. Sivý zákal, syndróm suchého oka, zelený zákal či vekom podmienená makulárna degenerácia sú čoraz častejšie. Hoci mnohé z nich súvisia so starnutím, nie vždy ide len o prejav veku. „Pravidelné kontroly sú kľúčové, pretože niektoré ochorenia sa vyvíjajú potichu a včasná diagnostika je pre zrak zásadná,“ upozorňuje Šídlová.
Optometristi zároveň zdôrazňujú význam zrakovej hygieny. Bežným zlozvykom je večerné pozeranie do mobilu, ktoré môže narušiť kvalitu spánku a zároveň zaťažuje oči. „Modré svetlo ovplyvňuje spánkový rytmus a vysoký kontrast displeja v tme oku neprospieva,“ upozorňuje Šídlová.
Po štyridsiatke je preto dôležité dodržiavať základné pravidlá – robiť si pravidelné prestávky pri práci s počítačom, obmedziť používanie mobilu večer a zabezpečiť si kvalitné osvetlenie pri činnostiach na blízko. Rovnako nevhodným zvykom je požičiavanie si okuliarov v rodine. „Okuliare vyrobené v optike majú presnú dioptriu, cylinder aj rozostup zreníc. Trafiť toto všetko je veľmi ťažké. Sú určené pre konkrétneho nositeľa,“ uzatvára odborníčka.