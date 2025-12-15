Banskobystrický kraj predstavil decembrový zdravotnícky balíček, obsahuje tri kľúčové opatrenia

Banskobystrický samosprávny kraj pokračuje v snahách o zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti naprieč svojimi regiónmi. V závere roka predstavil tzv. decembrový zdravotnícky balíček, ktorý obsahuje tri kľúčové iniciatívy – zverejnenie poplatkov v ambulanciách, rozšírenie kapacít zdravotníckych škôl a návrhy pre centrálne orgány zamerané na podporu zdravotníckych pracovníkov.
„Zdravotníctvo musí byť dostupné a férové. Preto okrem rozširovania ambulantnej siete zvyšujeme transparentnosť a prinášame návrhy, ktoré by mohli pomôcť nielen pacientom, ale aj zdravotníkom,“ uviedol predseda kraja Ondrej Lunter.
Na výšku poplatkov nemajú dosah
Jednou z hlavných iniciatív je sprístupnenie cenníkov ambulancií. Hoci kraj nemá dosah na výšku poplatkov, rozhodnutím zverejniť ich na jednom mieste chce zvýšiť prehľadnosť a predvídateľnosť pre pacientov. Oslovených bolo všetkých 2 500 poskytovateľov v kraji a približne 1 800 ambulancií poskytlo svoje cenníky.
Tieto údaje sú prístupné verejnosti na stránke www.e-vuc.sk v pôvodnej podobe, ako ich ambulancie poskytli. Pacienti tak ešte pred návštevou lekára nájdu informácie o oficiálnych poplatkoch, ich rozsahu a tiež o tom, či ambulancia účtuje niečo nad rámec povolených platieb. Zároveň kraj vyzýva obyvateľov, aby na prípadné nejasnosti či nezrovnalosti v cenníkoch upozornili na e-mailovej adrese zdravotnictvo@bbsk.sk.
Dostupnosť mobilných hospicov môže od januára výrazne klesnúť, platby na pokrytie nákladov nestačia
Druhá časť opatrení sa týka vzdelávania nových zdravotníckych pracovníkov. Nedostatok sestier pretrváva v nemocniciach aj ambulanciách naprieč krajom a BBSK ako zriaďovateľ troch stredných zdravotníckych škôl reaguje navýšením kapacít.
Pre školský rok 2026/2027 bude otvorených osem prvých ročníkov v odbore praktická sestra, čo predstavuje nárast o 40 miest oproti súčasnosti. Celkovo bude na školách 232 miest pre prvákov. Zároveň sa pripravuje informačná kampaň pre deviatakov základných škôl, ktorej cieľom je zvýšiť záujem o toto odborne perspektívne a dopytované povolanie.
Tri návrhy na zvýšenie počtu sestier
BBSK zároveň vypracoval tri návrhy, ktoré by mohli urýchliť príchod nových sestier do praxe a zároveň zvýšiť ich počet. Prvým návrhom je zvýšenie financovania externého štúdia. Aktuálne stredné školy dostávajú za študentov nad 26 rokov len desatinu normatívneho príspevku, čo spôsobuje vysoké finančné straty a bráni rozširovaniu týchto foriem vzdelávania. Kraj preto žiada zvýšiť tento podiel na 40 percent, aby školy dokázali pokryť základné náklady.
Druhým návrhom je skrátenie pomaturitného štúdia diplomovaných sestier z troch na dva roky. Dnes musí absolventka strednej zdravotníckej školy v odbore praktická sestra absolvovať ešte tri roky, aby získala titul diplomovanej sestry – rovnakú kvalifikáciu, akú získa aj absolventka gymnázia po bakalárskom štúdiu.
Prepúšťanie a zatváranie oddelení v nemocniciach je dôsledkom memoranda LOZ, vyhlásila asociácia
Podľa Luntera nie je dôvod, aby študentky, ktoré už absolvovali odborné vzdelanie, strávili rovnaký čas ako niekto, kto začínal od nuly. „Štyri roky stredného odborného vzdelania predsa musia mať hodnotu aspoň jedného roku vyššieho nadstavbového štúdia. Naše študentky potrebujú sedem rokov, kým v Česku či Maďarsku im stačí šesť,“ poukázal Lunter.
Zaradenie sestier do normatívov
Tretím návrhom je jasné zaradenie praktických sestier do personálnych normatívov. V súčasnosti nie je zadefinované, koľko sestier s akou kvalifikáciou má mať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Chýbajúce dáta bránia efektívnemu plánovaniu a znižujú účinnosť opatrení. BBSK preto žiada upraviť legislatívu tak, aby aj praktické sestry boli súčasťou personálneho minima.
Zverejnenie cenníkov, rozšírenie kapacít škôl a návrhy systémových riešení sú podľa vedenia kraja dôkazom, že samospráva môže byť aktívnym partnerom aj pri nastavovaní celonárodných politík. „Tento rok sme opäť ukázali, že Banskobystrický kraj vie byť aktívny aj konštruktívny partner pre štát. Keď sa objaví problém, hľadáme riešenia – pre ľudí, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, aj pre tých, ktorí ju poskytujú,“ dodal Lunter.