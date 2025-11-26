Rozdiely v platbách nemocniciam sa prehlbujú, efektivita podľa analytikov nie je rozhodujúcim faktorom

Najnovšie porovnania nemocníc za rok 2024 ukazujú, že lepšie hospodárenie súkromných zdravotníckych zariadení je vo väčšine prípadov výsledkom vyšších úhradových sadzieb, nie vyššej nákladovej efektivity.
Z validovaných dát zároveň vyplýva, že nemocnice v pôsobnosti vyšších územných celkov už nepatria medzi najefektívnejšie skupiny, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, uvádza to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP)Ministerstva financií SR vo svojom komentári.
Niektoré nemocnice kontrolou neprešli
V roku 2024 sa podľa údajov prehĺbili aj rozdiely v sadzbách, ktoré nemocniciam uhrádza Všeobecná zdravotná poisťovňa. V niektorých prípadoch síce došlo k ich vyrovnaniu, avšak v iných VŠZP znížené paušálne platby nahradila navýšením limitov na laboratórnu a zobrazovaciu diagnostiku.
Takýto prístup podľa analytikov znižuje transparentnosť systému a sťažuje objektívne porovnávanie úhradových podmienok do budúcna. Presnejšia validácia údajov o nákladoch zároveň preukázala, že nemocnice VÚC neboli také efektívne, ako ukazovali pôvodné dáta.
Zo 44 hodnotených zariadení neprešlo kontrolou 12 nemocníc. Zo skupiny VÚC bola vyradená aj nemocnica v Čadci, ktorá dovtedy vykazovala najlepšiu efektivitu. Naopak, zo skupín Agel a Ostatné boli vyradené najmä nadpriemerne nákladné nemocnice, čo zlepšilo ich celkový výsledok. Nemocnice v sieti Penta Hospitals prešli kontrolou bez potreby úprav, čo svedčí o vysokej kvalite reportovaných údajov.
Náklady nemocníc
V skupine krajských nemocníc sa nepotvrdil zásadný rozdiel medzi verejnými a súkromnými poskytovateľmi. V rámci jednej skupiny sa na opačných koncoch nákladovej efektivity ocitli nemocnice Michalovce a Bory, obe zo skupiny Penta. Vysoké náklady Borov analytici pripisujú štartu prevádzky – rok 2024 bol ich prvým plnohodnotným rokom fungovania.
Vyššie náklady majú aj nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortov vnútra a obrany, čo môže súvisieť s ich špecifickými úlohami. Kvalita dát z krajských nemocníc bola vysoká, rozdiely medzi reportovanými a validovanými údajmi boli zanedbateľné.
Rozdiely v úhradách
Rozdiely v úhradách však ostávajú výraznejšie než rozdiely v nákladoch. Kým rozdiel v jednotkových nákladoch medzi najefektívnejšou a najmenej efektívnou skupinou dosahoval deväť percent, rozdiel v úhradových sadzbách medzi najvyššou a najnižšou skupinou predstavoval až trinásť percent.
Pri porovnaní verejných a súkromných nemocníc sa rozdiel v nákladoch pohyboval pod jedným percentom, v úhradách to však bolo deväť percent. Najvýraznejšie rozdiely sa ukázali v rámci okresných nemocníc v zmluvnom vzťahu s VŠZP.
Rozdiel medzi priemernými sadzbami nemocníc VÚC a skupiny Agel narástol z 19 percent v roku 2023 na 24 percent v roku 2024. Vzhľadom na podiel poistencov VŠZP v systéme ide o významný faktor. Podľa výpočtov by poisťovňa mohla ročne ušetriť až 19,2 milióna eur, ak by nemocnice Agel dostávali rovnaké úhrady ako porovnateľné zariadenia VÚC.
Zavedená legislatíva je pozitívom
Pozitívnu zmenu priniesla legislatíva zavedená v roku 2025, ktorá stanovuje povinnosť kvartálne zverejňovať údaje o úhradách nemocníc. Tieto dáta sú dostupné na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a umožňujú priebežné sledovanie vývoja úhrad.
VŠZP sa zároveň zamerala na poskytovateľov, ktorým zostávali zachované paušály aj napriek nedodaniu dohodnutého objemu starostlivosti.
V prípade nemocníc v Gelnici a v Šahách poisťovňa v roku 2024 pristúpila k zmluvám na báze tzv. čistého DRG, teda odmeňovania na základe skutočne dodanej starostlivosti. Údaje za prvý polrok 2025 ukazujú, že sadzby týchto nemocníc sa po zmene priblížili k úrovni porovnateľných zariadení.
Podkopávanie transparentnosti systému
Opačný vývoj zaznamenala nemocnica Agel vo Zvolene. Napriek tomu, že VŠZP znížila paušálne úhrady za ústavnú starostlivosť, súčasne výrazne navýšila limity na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky. Zvýšenie o 19,5 milióna eur znamená, že limity nemocnice Zvolen takmer dvojnásobne prevyšujú limity výrazne väčšej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
Podľa analytikov ide o krok, ktorý podkopáva transparentnosť systému a skresľuje reálny obraz úhradových rozdielov. V budúcnosti sa tak môže zdať, že rozdiely medzi nemocnicami sa zmenšujú, hoci sa v skutočnosti len presúvajú medzi typmi starostlivosti bez zrejmého opodstatnenia.