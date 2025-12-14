Dostupnosť mobilných hospicov môže od januára výrazne klesnúť, platby na pokrytie nákladov nestačia

Pre rok 2026 zatiaľ nie sú známe konkrétne sumy.
Staroba, dôchodca, hospic
Slovensko Zdravotnícke zariadenia Zdravotníctvo z lokality Slovensko

Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska (AHAPS) upozorňuje na možné výrazné zhoršenie dostupnosti služieb mobilných hospicov od januára 2026.

Paušálne platby

Aktuálna paušálna platba 30 eur za výjazd sestry podľa asociácie nestačí na pokrytie rastúcich nákladov, a preto žiada navýšenie minimálne na 70 eur. Táto suma by mala pokryť legislatívne zvýšenie platov zdravotníkov, rast spotrebiteľských cien a náklady na špecializovaný zdravotnícky materiál počas ošetrenia pacienta.

V prípade návštevy lekára spoločne so sestrou by paušálna platba mala byť minimálne 170 eur. Ide o dvojhodinové poskytovanie zdravotnej starostlivosti priamo u pacienta v jeho domácom prostredí, pričom zdravotníci často na návštevu cestujú aj viac ako 100 kilometrov.

Výška paušálnych platieb za služby mobilných hospicov, ktoré hradia zdravotné poisťovne, sa každý rok určuje cenovým opatrením ministerstva zdravotníctva. Pre rok 2026 zatiaľ nie sú známe konkrétne sumy.

Obmedzenie služieb

AHAPS varuje, že bez dostatočného navýšenia platby budú mobilné hospice nútené ukončiť svoju činnosť, nakoľko nebudú schopné zabezpečiť zákonné mzdy a zdravotnícky materiál. Niektoré hospice už plánujú od januára obmedziť svoje služby len na územie do 25 kilometrov od svojho sídla, čo môže zanechať nevyliečiteľne chorých pacientov bez potrebnej zdravotnej starostlivosti v kritických chvíľach života.

Prezidentka AHAPS Henrieta Žilková zdôraznila, že poslaním mobilných hospicov je napĺňať potreby zomierajúcich pacientov a vyzvala Ministerstvo zdravotníctva, aby prijalo potrebné opatrenia na zabezpečenie pokračovania týchto služieb aj v roku 2026. Mobilné hospice majú nezastupiteľné miesto v systéme zdravotnej starostlivosti, keďže umožňujú poskytovanie odborného ošetrenia nevyliečiteľne chorým pacientom priamo v domácom prostredí, v kruhu ich najbližších.

