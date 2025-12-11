Šaško chce zefektívniť liečbu onkologických ochorení, ministerstvo zavádza nové opatrenia

Na pôde Ministerstva zdravotníctva SR sa konal odborný okrúhly stôl venovaný onkológii. Minister Kamil Šaško diskutoval so zástupcami zdravotných poisťovní, onkologických ústavov a pacientskych organizácií o možnostiach zefektívnenia liečby a význame prevencie.
Prevencia má odľahčiť zdravotný systém
„Prevencia je najefektívnejší spôsob, ako znižovať počet odvrátiteľných úmrtí. Robíme konkrétne kroky pre to, aby prevencia zohrávala významnejšiu úlohu v každodennom živote ľudí. Výsledkom bude nižší výskyt ochorení, vyššia kvalita života pacientov vďaka efektívnejšej liečbe a v konečnom dôsledku aj odľahčenie zdravotného systému a verejných financií,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Témami rokovania boli najmä podpora skríningových programov a potreba intenzívnejšej spolupráce medzi odbornou obcou, pacientmi a štátom. Skríningy umožňujú včasné odhalenie ochorení aj u pacientov bez príznakov, čo zvyšuje šancu na úspešnú liečbu.
Onkologické témy sa stávajú prioritou
„Národný onkologický inštitút je pripravený spolu s odborníkmi, ministerstvom zdravotníctva a pacientskymi organizáciami prepájať a riešiť odborné témy v oblasti onkológie vrátane prevencie onkologických ochorení,“ povedala riaditeľka inštitútu Jana Ricová. Pozitívne hodnotenie zaznelo aj zo strany lekárov.
„Ako odborníci pozitívne vnímame, že sa onkologické témy stávajú prioritou a oceňujeme spoluprácu v rámci aktuálne koncipovaného Národného onkologického programu,“ uviedla klinická onkologička Bela Mriňáková z Onkologického ústavu sv. Alžbety.
Ministerstvo zároveň oznámilo, že plánuje zaviesť nové opatrenia. Funkciu odborného partnera pre onkologickú politiku má zastrešiť splnomocnenec pre onkológiu. Zriadené má byť aj Národné skríningové centrum, ktoré sa bude zameriavať na koordináciu a rozvoj skríningových programov. Rezort tiež zvažuje prehodnotenie úhrad genomických testov zo zdravotného poistenia.