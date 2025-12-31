Šaškovo ministerstvo zlepšuje dostupnosť a úhradu prsných epitéz pre pacientky s rakovinou prsníka

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje zlepšenie úhrady a dostupnosti prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok pre pacientky s rakovinou prsníka po mastektómii. Od nového roka budú môcť pacientky získať pooperačné epitézy už počas hospitalizácie, hneď po operácii.
Cieľom týchto opatrení je zvýšiť kvalitu pooperačnej starostlivosti, podporiť fyzickú aj psychickú rekonvalescenciu pacientiek a zohľadniť ich reálne potreby počas liečby. Minister zdravotníctva Kamil Šaško zdôraznil, že zlepšenie dostupnosti prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok predstavuje konkrétnu formu podpory pre ženy, ktoré prechádzajú náročnou liečbou a zotavovaním po rakovine prsníka, čo im pomáha získať späť dôstojnosť, sebavedomie a kvalitu života.
Najčastejší dôvod mastektómie
Rakovina prsníka je najčastejšou indikáciou pri mastektómii. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií je na Slovensku ročne diagnostikovaných približne 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka u žien.
Pellegrini podporuje výstavbu novej detskej nemocnice, Šaško hovorí o kľúčovej úlohe na budúci rok - VIDEO
V decembri ministerstvo zveřejnilo na kategorizačnom portáli oznámenie o začatí konania na zmenu charakteristiky podskupiny zdravotníckych pomôcok – prsné epitézy (silikónové). Zmeny zahrňajú úpravu maximálnej výšky úhrady od zdravotnej poisťovne a zmenu množstevného limitu. Nový návrh stanovuje, že pacientka bude mať nárok na jednu epitézu počas prvých šiestich mesiacov po mastektómii a následne na jednu epitézu raz ročne. Takto bude možné pokryť dve najpredpisovanejšie epitézy v prvom roku bez doplatku, čím sa zlepší komfort pacientiek.
Podpora liečby komplikácií po onkologickej liečbe
Pacientske organizácie, ako Liga proti rakovine, Amazonky, Nie rakovine a Onkoinfo, tieto zmeny oceňujú. Prezidentka Ligy proti rakovine Eva Kováčová vyjadrila spokojnosť s plánovanými úpravami, ktoré sú zo strany onkologických pacientiek dlhodobo očakávané a potrebné. Očakáva sa tiež schválenie návrhu na zaradenie kompresívnej mobilizačnej podprsenky s novým príspevkom na úhradu.
Okrem toho od 1. januára 2026 vstúpi do systému DRG nový výkon, ktorý umožní pacientkam získať pooperačné epitézy priamo na oddelení počas hospitalizácie, namiesto toho, aby si ich museli vyzdvihovať mimo nemocnice po prepustení.
Začala sa výstavba novej národnej univerzitnej nemocnice, základný kameň poklepali Kaliňák a Šaško
Ministerstvo zároveň podporuje liečbu komplikácií súvisiacich s onkologickou liečbou a na decembrovom zasadnutí kategorizačnej komisie bol prerokovaný návrh na zaradenie kompresívnej mobilizačnej podprsenky určené na liečbu lymfedému. Návrh má pozitívne odborné hodnotenie od Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO), čo podporuje ďalšie rozhodovanie.
Rezort zdravotníctva naďalej systematicky pracuje na zlepšovaní dostupnosti zdravotníckych pomôcok a nastavovaní spravodlivých a udržateľných podmienok ich úhrady na základe potrieb pacientov a odborných odporúčaní.