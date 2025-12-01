Prístup pacientov k liekom by sa mal zjednodušiť, Šaško predstavil nový návrh legislatívy - VIDEO

Prístup pacientov k liekom by sa mohol v najbližších mesiacoch zmeniť k lepšiemu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil návrh zásadnej novely liekovej legislatívy, ktorej cieľom je upraviť financovanie liekov z verejného zdravotného poistenia, zjednodušiť procesy schvaľovania a sprísniť opatrenia proti vývozu liekov do zahraničia.
Jedna z kľúčových zmien
Rezort pripomína, že ročne sa v systéme prerozdeľuje približne 1,7 miliardy eur na liekovú starostlivosť. Jednou z kľúčových zmien je zrušenie doterajšieho limitu výdavkov na výnimkové lieky, ktorý poisťovniam určoval maximálne 1,9 % z liekového rozpočtu.
Inovatívna liečba pre pacientov so zriedkavými chorobami je v ohrození, spochybňujú ju mylné tvrdenia o vysokej cene a neúčinnosti
Novela zároveň navrhuje zjednodušiť vstup do úhradového systému pre určité skupiny liekov – najmä tie, ktoré sú určené deťom alebo pacientom so závažnými ochoreniami, pri ktorých nie je dostupná alternatívna liečba. Takýto zrýchlený režim sa dnes vzťahuje najmä na inovatívne lieky či lieky na zriedkavé ochorenia.
Boj proti nelegálnemu reexportu
Významné zmeny sa týkajú aj boja proti nelegálnemu reexportu. Ten má byť po novom zaradený medzi trestné činy a distribučné subjekty budú čeliť prísnejšej kontrole. Rezort zároveň plánuje zaviesť povinnosť oznamovať plánované stiahnutie liekov z trhu vopred, aby sa predišlo náhlym výpadkom, ktoré môžu ohroziť priebežnú liečbu pacientov.
Riadiaci výbor schválil skupinové základné sadzby na budúci rok pre všetky skupiny nemocníc
Minister Šaško upozornil, že návrh je zatiaľ v medzirezortnom pripomienkovom konaní a môže ešte doznať úprav. Parlament by sa ním mal zaoberať na jar budúceho roka, účinnosť zákona sa predpokladá na jeseň.