Nová poradenská linka 116117 už v prvých dňoch ukázala vysoký záujem, operátori riešili stovky telefonátov

Na Slovensku začala od začiatku januára fungovať bezplatná poradenská linka 116117, ktorá slúži na konzultáciu zdravotného stavu pri menej závažných ochoreniach a situáciách, ktoré si nevyžadujú neodkladný zásah záchrannej zdravotnej služby. Linku zabezpečuje Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR a dostupná je nepretržite sedem dní v týždni, 24 hodín denne. Prvé dni jej prevádzky potvrdili veľký záujem obyvateľov o takúto formu pomoci.
Stovky telefonátov
„Som veľmi rád, že už prvé dni fungovania linky 116117 ukázali jej veľký prínos pre ľudí aj celý zdravotnícky systém. Stovky vybavených hovorov potvrdzujú, že pacienti túto formu odbornej pomoci skutočne potrebujú,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Podľa údajov Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riešili operátori len počas prvých štyroch dní prevádzky viac ako 700 telefonátov, pričom najviac volajúcich pochádzalo z Bratislavského kraja. „Najčastejšími dôvodmi volaní na poradenskú linku 116117 boli horúčky, vysoký krvný tlak, bolesti brucha a ťažkosti s trávením,“ spresnila hovorkyňa Petra Klimešová. Na linku sa obracali aj rodičia malých detí s príznakmi rôznych respiračných ochorení.
Zavedením tejto služby sa Slovensko zaradilo medzi krajiny ako Fínsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo či Taliansko, kde sa podobné linky dlhodobo využívajú ako účinný nástroj odbornej podpory v prípadoch, ktoré nevyžadujú urgentný lekársky zásah.
Vážne úrazy patria na linku 155
Na číslo 116117 sa môže obrátiť každý občan, ktorý sa chce poradiť pri zdravotnom probléme, ktorý nie je akútny. Operátori poskytujú odporúčania napríklad pri horúčkach, miernych úrazoch, zhoršených príznakoch chronických ochorení alebo iných ťažkostiach, ktoré nevyžadujú okamžitú lekársku pomoc.
„Zdôrazňujeme však, že dopravné nehody, vážne úrazy, silné krvácanie, poruchy vedomia, bolesti na hrudi či dusenie na linku 116117 nepatria. Pre tieto prípady slúži tiesňová linka 155, ktorá môže zabezpečiť výjazd záchrannej zdravotnej služby,“ upozorňuje Klimešová.