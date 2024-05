SaS chce zlepšiť vzdelávanie zdravotných sestier, navrhuje znížiť počty hodín odbornej prípravy (video)

Vzdelávanie zdravotných sestier by sa malo zmeniť. Tvrdia to politici z opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), s tým, že na učenie a prax sestier sú kladené enormné nároky. Politici sa podľa predsedu SaS Branislav Gröhlinga predbiehajú v sľubovaní vyšších platov, no realita býva odlišná.

„Odmeňovanie treba zvyšovať a naviazať na výsledky, no my sme sa zamerali na opatrenia, ktoré nestoja nič alebo minimum a zvýšili by atraktivitu povolania sestry,“ vysvetlil a dodal, že k nedostatku sestier prispievajú napríklad prísne, často byrokratické a neefektívne požiadavky.

Sestry študujú ročne viac hodín ako lekári

Smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ prikazuje, že odborná príprava sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť predstavuje najmenej tri roky štúdia alebo 4 600 hodín teoretickej a klinickej odbornej prípravy. V prípade lekárov je to najmenej 6-ročné štúdium alebo 5 500 hodín teoretickej a praktickej odbornej prípravy.

„V prípade sestry to je teda 1 533 hodín ročne, v prípade lekára 916 hodín, pričom treba v praxi vidieť, aké zodpovednosti majú sestry. Nie je opodstatnené, aby museli sestry študovať skoro raz toľko ako lekári. Znižuje to atraktivitu štúdia a záujem oňho,“ povedala tímlíderka SaS pre zdravotníctvo a poslankyňa NR SR Janka Bittó Cigániková.

Preto v prípade, ak bude SaS zvolená do Európskeho parlamentu, navrhne znížiť odbornú prípravu sestier na 3 000 hodín prípravy, čo vyjde na približne tisíc hodín ročne, a to je úplne adekvátne. Európska smernica zároveň nedovoľuje uznať stredoškolskú klinickú prax a odborné štúdium ďalej na vysokých školách.

„Študentky sa pritom mnohé veci učili už na strednej škole, vedomosti a skúsenosti tak už majú. Preto chceme na európskej úrovni navrhnúť možnosť uznať klinickú prax a zručnosti nadobudnuté počas strednej školy. Ak to však neurobíme na úrovni EÚ, nebudeme vedieť robiť zmeny na národnej úrovni,“ vysvetlila J. Bittó Cigániková s tým, že je v záujme všetkých štátov EÚ tieto zmeny podporiť.

Uznať skúšky zo strednej školy

„Zámerom je uznávať skúšky zo strednej školy, čím by bolo možné vyštudovať bakalára za dva roky, školy by neprišli o platby na študentov a boli by motivované rýchlejšie pripraviť sestry na prax do nemocníc,“ povedala.

Problémom je aj kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Za súčasného stavu musia sestry získať za päť rokov 100 kreditov, ktoré získajú na rôznych seminároch. Keďže na ne ale pre vyťaženosť v práci často nemajú čas, pred koncom piatich rokov zistia, že im kredity chýbajú. A tak sa prihlásia na rôzne semináre, s ktorými nemajú odborne nič spoločné alebo si pustia webináre, ktoré nepočúvajú a nič im nedávajú.

Janka Bittó Cigániková sa počas dvoch rokov jej štúdia nestretla s jedinou sestrou, ktorá by bola s kreditovým systémom spokojná. Navrhujú preto kredity úplne zrušiť a ponechať kontinuálne vzdelávanie na strane zamestnávateľa, pretože je v jeho záujme, aby mal vzdelané sestry, ktoré nebudú robiť chyby.

Nahradiť by ho bolo možné aj testom pre sestry raz ročne, preverením odbornej spôsobilosti u garanta alebo certifikátom. Kredity môžu byť tiež zachované, no treba podporovať vzdelávanie prostredníctvom zamestnávateľa plus zaviesť praktické mentorstvo, ktoré by bolo určené pre sestry s praxou viac ako 31 rokov a bolo by naviazané aj na zvýšenie platovej triedy.

Cigániková založila skupinu

Rovnako je možné prideľovať kredity za školenia k prístrojom, za postupy na pracovisku či vytvoriť konkurenciu Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ktorá sa stará o vzdelávanie. V tomto prípade by mali možnosť prideľovať kredity aj iné inštitúcie, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita či ministerstvo zdravotníctva.

Janka Bittó Cigániková zároveň založila skupinu na komunikáciu pre zdravotné sestry, aby držali spolu a pomáhali si. Všetky potrebné informácie sú na stránke www.sas.sk/sestry.

„Toto sú návrhy, ktoré treba prijať s otvorenou mysľou, sadnúť si k okrúhlemu stolu, vypočuť si názor ostatných. Nevieme totiž presadzovať zmeny, keď si spolu so zainteresovanými nesadneme a nenájdeme kompromisné riešenia. Tieto zmeny v zdravotníctve skutočne potrebujeme,“ povedal na záver poslanec NR SR za SaS Tomáš Szalay.