Poslanci SaS budú hlasovať za odvolanie Dolinkovej, podľa Cigánikovej ustupuje hoaxerom a dezinformátorom

Poslanci SaS budú hlasovať za odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Podľa podpredsedníčky Slobody a Solidarity (SaS) Jany Bittó Cigánikovej zdravotníctvo potrebuje silný manažment a vedenie, s ministerkou Dolinkovou sa však deje presný opak.

Ustupuje hoaxerom a dezinformátorom

Opozičná poslankyňa poukázala, že ministerka ustupuje hoaxerom a dezinformátorom na čele s Petrom Kotlárom a stranou SNS.

„Nechať rokovať o pandemickej zmluve človeka, ktorý verí, že nás práškujú chemtreilsom, je výsmechom všetkým zdravotníkom na Slovensku. Ústupky SNS však ministerka Dolinková urobila aj v prípade tranzícií. Odbornosť a veda na ministerstve zdravotníctva tak nahradili politické tlaky a dezinformácie,“ uviedla Bittó Cigániková.

Nulový krízový manažment

Najväčším problémom pri Zuzane Dolinkovej je podľa poslancov z klubu SaS, že pacient je momentálne na poslednom mieste. Ministerstvo zdravotníctva má podľa opozičnej strany akútny problém pokračovať v stratifikácii nemocníc.

„To má zásadný dopad na pacienta a predlžovanie čakacích dôb. Navyše, občanom sa zvýšili zdravotné odvody, no zrušili sa zubné benefity a ambulantný sektor je pred kolapsom. A to ide do sektoru zdravotníctva o miliardu eur viac ako pred rokom. Miesto pozitívnych výsledkov sa len osekáva služba pre pacientov. Nekonanie a nulový krízový manažment tak potvrdzujú, že Zuzana Dolinková musí byť odvolaná,“ doplnil poslanec Národnej rady SR za SaS Tomáš Szalay.