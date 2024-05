Pacienti od budúceho roka budú mať nové benefity, možno aj zubárov, ale s návrhom musia prísť poisťovne, tvrdí Dolinková

Pacienti budú mať od zdravotných poisťovní od roku 2025 nové benefity, zameraná najmä na onkologických a kardiovaskulárnych pacientov, možno však aj u zubárov. Uviedla to v sobotu ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) v relácii RTVS Sobotné dialógy.

Zrušilo ich ministerstvo

S návrhom však musia prísť zdravotné poisťovne, podotkla. Ako povedala, Všeobecná zdravotná poisťovňa ročne vyplácala poistencovi 30 eur na zubné benefity.

„Viem, že v súčasnosti prebiehajú rokovania so Slovenskou stomatologickou komorou o tom, ako tých 30 miliónov, ktoré sa dostanú do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, by zubári vedeli svojim pacientom dať, a to napríklad tým, že pre detičky budú platiť anestéziu pri zubnom vyšetrení,“ dodala.

Zubné benefity prestali platiť od 1. mája. Dolinková zopakovala, že ich nezrušila ona alebo ministerstvo zdravotníctva.

„Prisudzuje sa to mne, ale pravdou je, že iniciatíva vyšla zo strany zdravotných poisťovní a aj zo strany ministerstva financií, ktoré už pri tvorbe rozpočtu správne poukázalo na to, že benefity sú hradené z peňazí, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a nie z peňazí, ktoré poisťovne majú na marketing alebo prevádzku,“ poukázala. Podľa nej sa v posledných rokoch počet preventívnych prehliadok už nezvyšoval.

Obľúbený produkt

Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) a člen zdravotníckeho výboru Tomáš Szalay poukázal na to, že reakcia verejnosti na rušenie zubných benefitov ukázala, že to bol obľúbený produkt a pre niektoré rodiny môže zubné ošetrenie prestavovať kritický výdavok.

Páčilo sa mu, že preplatenie ošetrenia bolo podmieňované preventívnou prehliadkou. „Výrazne nám narástol počet preventívnych prehliadok a nie je to pred veľa rokmi, je to nedávna vec,“ zdôraznil.

Podľa neho nemá čo o benefitoch rozhodovať nejaký štátny úradník, ale poisťovne. „Verím, že niečo zmysluplné nájdu,“ dodal. Podľa neho by vhodným benefitom mohla byť napríklad bezplatná mamografia pre ženy ako nástroj prevencie pri rakovine prsníka.