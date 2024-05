Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery voči ministerke zdravotníctva, považuje každý bod opozície za klamstvo

Stále viac ľudí sa bojí ochorieť a byť závislých od zdravotného systému, ktorý máme na Slovensku. Uviedol vo štvrtok podvečer v parlamente poslanec za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Peter Stachura pri uvedení návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva Zuzane Dolinkovej.

„Posledných sedem mesiacov nám ukázalo, že ministerka Dolinková nie je pripravená viesť tak zložitý rezort akým je ministerstvo zdravotníctva a ktorý sa dotýka nás všetkých. Pani ministerka manažérsky zlyháva, riadi rezort chaoticky a namiesto odbornej diskusie rozhoduje potichu. Nie je schopná riadiť tak zložitý rezort a navrhujeme jej odvolanie,“ uviedol po otvorení schôdze Peter Stachura.

Dôvody pre odvolanie Dolinkovej

Hlavnými dôvodmi pre odvolanie ministerky sú podľa Stachuru nečinnosť pri riešení akútnych problémov v zdravotníctve, ohrozenie prostriedkov z Plánu obnovy a výstavba národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave.

„Potrebujeme akútne riešenia. Momentálne nemáme pandémiu, nemáme mimoriadnu situáciu. Máme čas, aby sme prichádzali so systémovými riešeniami, aby sme prichádzali s víziami, ako upratať neporiadok v rezortne,“ zdôraznil Stachura.

Zdravotníctvo za vlády OĽANO

Stanovisko vlády k odvolávaniu ministerky predniesol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši.

„Vláda nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery voči ministerke zdravotníctva, považuje každý bod opozície za klamstvo,“ uviedol R. Raši. Spomenul tiež, že Peter Stachura bol štátnym tajomníkom ministra zdravotníctva za vlády OĽANO Mareka Krajčího, kedy zdravotníctvo vstúpilo do najväčšieho rozkladu, aký kedy bol, keď trpeli a zomierali pacienti.

„Slovensko malo 20 tisíc úmrtí, čo je viac, ako porovnateľné štáty,“ vyzdvihol Raši. Na toto tvrdenie zareagoval Peter Stachura:

„Neviem, čo by ste robili, keby ste boli pri tej pandémii. Tých mŕtvych by bolo možno 40 tisíc. Mne je ľúto každého jedného úmrtia, ktoré nemuselo byť. Ale my sme stovky tisíc zachránili. A mohlo ich byť viac, keby ste tu ministerstvo a celý zdravotný systém nerozkradli za celých 12 rokov.“

O odvolávaní sa bude hlasovať 14. mája

Vláda podľa slov R. Rašiho návrh skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministerke zdravotníctva považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Nevidí žiaden dôvod na vyslovenie nedôvery a ministerku plne podporuje vo výkone jej funkcie.

Raši návrh na odvolanie vníma ako súčasť deštruktívnej opozičnej politiky a odmieta snahy opozície, ktorá po troch rokoch vládnutia rozložila slovenské zdravotníctvo a odmieta, aby sa prenášala zodpovednosť za situáciu v slovenskom zdravotníctve na ministerku zdravotníctva.

Poslanci budú o odvolávaní ministerky hlasovať utorok 14. mája o 11. hodine.