Reforma kontroly práceneschopnosti zafungovala, Sociálna poisťovňa hlási úspory 140 miliónov eur

Sprísnenie kontroly práceneschopnosti (PN) prinieslo Sociálnej poisťovni za minulý rok úsporu a dodatočné príjmy vo výške takmer 140 miliónov eur. Výsledkom novej legislatívy, ktorá rozšírila kontrolné právomoci posudkových lekárov, je aj nižší počet maródujúcich. Poisťovňa ušetrila na nemocenských dávkach, nové pravidlá tiež priniesli vyššie príjmy z daní a odvodov. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
Počet dní na PN výrazne klesol
Sociálna poisťovňa pripomenula, že kým v roku 2024 poistenci strávili na PN viac ako 39 miliónov dní, vlani to bolo necelých 35,5 milióna dní. Priemerné percento PN medziročne kleslo o 11,38 % a v roku 2025 dosiahlo úroveň 3,1 %, čo je najnižšia úroveň za posledných 25 rokov. V roku 2024, ešte pred prijatými opatrenia na boj proti fiktívnym PN, sa priemerné percento pohybovalo na úrovni takmer 3,5 %.
Právomoci posudkových lekárov sa rozšíria, na vystavenie novej PN-ky bude potrebný ich súhlas
Zlepšené ukazovatele vývoja PN v minulom roku sa odrazili aj v pozitívnom odhade úspor verejných financií vo výške takmer 140 miliónov eur. Z toho 70 miliónov eur sa podarilo ušetriť na výdavkoch na nemocenské dávky. Zvyšné príjmy sa podarilo získať zo zaplatených odvodov na sociálne (vyše 43 miliónov eur) a zdravotné (vyše 18 miliónov eur) poistenie a na zaplatených daniach (8 miliónov eur).
Najčastejším dôvodom invalidity sú nádorové ochorenia, medzi novými prípadmi prevažujú ženy
„Eliminovanie neoprávneného využívania tzv. péenky prináša úspory a dodatočné príjmy pre Sociálnu poisťovňu i pre štát. Tieto prostriedky vo výške takmer 140 miliónov eur môžu byť následne využívané pre tých, ktorí nemocenské dávky skutočne potrebujú,” uviedol minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Nové právomoci slúžia ako užitočný nástroj na efektívnejšiu kontrolu podvodných PN, ktoré nemali medicínske opodstatnenie. Predtým posudkoví lekári nemali právomoc priamo ukončiť PN, čo obmedzovalo efektivitu ich kontrolnej činnosti. Teraz môžu efektívnejšie zasiahnuť v prípadoch, kde je to medicínsky neodôvodnené,” doplnil generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Tariška.
Nové pravidlá od roku 2026
Sociálna poisťovňa pripomenula, že od nového roka pribudli ďalšie opatrenia. Od 1. januára 2026 sa pri posudzovaní PN rozšírili právomoci posudkových lekárov. Po novom, ak bude chcieť ošetrujúci lekár vystaviť novú PN počas siedmich pracovných dní od ukončenie predchádzajúcej PN posudkovým lekárom, bude potrebovať súhlas posudkového lekára.
Dočasnú PN budú lekári povinne potvrdzovať elektronicky, skončí sa ročné prechodné obdobie
„Cieľom je zabrániť praxi, keď sa bez zjavnej zmeny zdravotného stavu krátko po ukončení PN vystavuje nová PN, čím dochádza k faktickému obchádzaniu rozhodnutia posudkového lekára. Nová právna úprava zvýši kontrolu nad uznávaním nových PN a prispeje k obmedzeniu nadmerného čerpania nemocenských dávok,” spresnila Sociálna poisťovňa.
Sociálna poisťovňa vlani vyplatila takmer 1,4 milióna PN. Priemerne mesačne vyplatila 114 568 týchto dávok v priemernej výške 454,86 eur.