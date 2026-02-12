Tieto nenápadné chyby ničia vašu štítnu žľazu každý deň: Prečo lieky neriešia príčinu problému - ROZHOVOR

Problémy so štítnou žľazou dnes trápia čoraz viac žien. Únava, priberanie, výkyvy nálad, pocit zahmlenej mysle – to všetko sa stalo súčasťou ich každodennej reality. Napriek tomu, že ide o jeden z najčastejších hormonálnych problémov, spoločnosť ho stále vníma najmä cez laboratórne výsledky a dávku liekov.
Lenže štítna žľaza je omnoho citlivejší a komplexnejší orgán, než sa na prvý pohľad zdá. Hypotyreóza a autoimunitné poruchy sú dnes tak bežné, že takmer každá z nás pozná niekoho, kto s nimi bojuje, alebo s nimi bojuje sama. Napriek tomu sa o skutočných príčinách problémov so štítnou žľazou stále hovorí málo. Často počujeme len: „Máte zlé hormóny, tu sú lieky.“ No zamysleli ste sa niekedy nad príčinou tohto problému?
Klinická nutričná terapeutka Markéta Gajdošová, NutrSc, RDN, patrí medzi expertky, ktoré menia spôsob, akým sa na zdravie štítnej žľazy pozeráme. Ako CEO a odborná garantka konceptu nutričného poradenstva MG COACHING® a produktovej spoločnosti MG Nutrition, sprevádza tisíce žien cestou k rovnováhe – nielen hormonálnej, ale aj životnej. Vo svojej praxi vidí, že za problémami so štítnou žľazou sa často skrýva autoimunita, chronický stres, dlhodobé podvýživové režimy alebo narušené črevo. A že lieky sú len začiatok cesty.
V rozhovore otvorene vysvetľuje, prečo je autoimunitný zápal najčastejším dôvodom, prečo štítna žľaza „vypína“, prečo sa mnohé ženy necítia lepšie ani po nasadení liečby. Dozviete sa aj to, ktoré potraviny sú jej najväčší nepriatelia a čo ju naopak dokáže vyliečiť.
Prečo je autoimunitný zápal najčastejšou príčinou problémov so štítnou žľazou? Čo sa vlastne v tele deje?
Väčšina porúch štítnej žľazy dnes nevzniká z nedostatku jódu, ale z autoimunitného procesu, keď imunitný systém začne nesprávne rozpoznávať bunky štítnej žľazy ako „cudzie“. Tento útok vedie k chronickému zápalu, ktorý postupne narúša tvorbu hormónov T4 a T3.
Spúšťačom býva kombinácia genetickej predispozície a faktorov prostredia — stres, infekcie, hormonálne zmeny, oslabená črevná bariéra či dlhodobá nevhodná strava. Autoimunita nie je „porucha štítnej žľazy“, je to porucha regulácie imunity, ktorá sa len prejaví na štítnej žľaze.
Mnohé ženy berú lieky, ale stále sa cítia unavené, priberajú a sú zahlienené. Prečo samotné lieky neriešia príčinu?
Lieky na hypotyreózu iba nahrádzajú chýbajúce hormóny — neriešia však dôvod, prečo hormóny chýbajú. Ak pretrváva autoimunitný zápal, zhoršená konverzia T4 na aktívny T3, nedostatok kľúčových živín alebo vysoký stres, príznaky môžu pretrvávať aj napriek „dobrým“ laboratórnym výsledkom. Farmakoterapia je dôležitá, ale nestačí, pokiaľ telo stále funguje v neregulovanom, zápalovom či metabolicky spomalenom režime.
Ktoré bežné stravovacie návyky najviac podporujú zápal a zhoršujú hypotyreózu?
Najčastejšie ide o nepravidelné stravovanie, nízky energetický príjem, chronické vynechávanie sacharidov, nadmernú konzumáciu ultra spracovaných potravín, priveľa rastlinných olejov bohatých na omega-6 a nedostatok bielkovín.
Typické je aj neustále jedenie mála kalórií cez deň a večerné prejedanie, čo vytvára hormonálny aj imunitný stres. U niektorých ľudí zohráva rolu aj vysoký príjem lepku či mliečnych výrobkov, ak je prítomná individuálna citlivosť alebo narušená črevná bariéra.
Aké potraviny by mali ľudia so slabou štítnou žľazou okamžite obmedziť alebo vyradiť?
Neexistuje jednotný zoznam pre všetkých, no vo všeobecnosti odporúčam obmedziť ultra spracované potraviny, rýchle cukry, trans-tuky, vyprážané jedlá a alkohol. Pri autoimunite často pomôže znížiť príjem lepku, nadbytku priemyselných rastlinných olejov a potravín, ktoré výrazne nadúvajú alebo zaťažujú trávenie. Dočasne môže byť vhodné obmedziť veľké množstvo surovej kapustovitej zeleniny (pre obsah goitrogénov), no nie je nutné ju vyradiť úplne — tepelná úprava problém rieši.
Čo robí s hormonálnou rovnováhou chronicky nízky príjem energie, odoberanie sacharidov alebo vynechávanie jedál?
Nízky energetický príjem patrí medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré tlmia funkciu štítnej žľazy. Telo vníma dlhodobý kalorický deficit ako ohrozenie a spomaľuje metabolické procesy, znižuje konverziu T4 na aktívny T3 a zvyšuje tvorbu reverzného T3, ktorý hormóny doslova blokuje.
Nedostatok sacharidov navyše zvyšuje stresové hormóny (kortizol), čo vedie k ešte väčšiemu útlmu štítnej žľazy. Vynechávanie jedál môže u citlivých ľudí spôsobovať hypoglykémiu — únava a hormonálna nerovnováha sa tak ešte prehlbujú.
Prečo je chronický stres jedným z najväčších „zabijakov“ štítnej žľazy?
Hormonálne osi v tele sú prepojené. Ak je dlhodobo aktivovaná stresová os (kortizol), telo automaticky potláča menej urgentné procesy — vrátane tvorby hormónov štítnej žľazy. Kortizol blokuje konverziu T4 na T3, zvyšuje reverzný T3, narúša imunitnú toleranciu a zvyšuje riziko autoimunitných reakcií. Chronický stres doslova preprogramuje metabolizmus do režimu úspory energie.
Ako súvisí zdravie čreva s fungovaním štítnej žľazy? Prečo práve črevo rozhoduje, či imunitný systém „útočí na vlastné telo“?
Až 70 % imunity sídli v čreve a ak je črevná bariéra narušená, imunitný systém je neustále vystavovaný podnetom, ktoré vníma ako hrozbu. To zvyšuje riziko rozvoja autoimunity, vrátane Hashimotovej tyreoiditídy.
Okrem toho približne 20 % konverzie T4 na aktívny T3 prebieha práve v čreve – ak je mikrobióm v nerovnováhe, konverzia je menej efektívna. Chronické tráviace ťažkosti, dysbióza či nedostatok vlákniny sa tak veľmi rýchlo prejavia aj na štítnej žľaze.
Ktoré vitamíny a minerály sú pre štítnu žľazu kritické? Ako môže deficit len jednej z týchto živín zhoršiť fungovanie hormónov?
Najdôležitejšie mikronutrienty sú jód, selén, zinok, železo, vitamín D, vitamíny skupiny B a horčík. Každá z týchto živín ovplyvňuje inú časť metabolizmu hormónov štítnej žľazy — od ich tvorby cez aktiváciu až po imunitnú reguláciu. Napríklad selén je kľúčový pre konverziu T4 na T3, železo je nevyhnutné pre syntézu hormónov a vitamín D zásadne ovplyvňuje autoimunitu. Jediný chýbajúci článok môže spomaliť celý systém.
Ako podľa vás vyzerá komplexný prístup k ozdraveniu štítnej žľazy?
Kombinuje kvalitnú diagnostiku, adekvátnu liečbu, dostatočný príjem energie, vyváženú stravu, prácu so stresom, optimalizáciu spánku a starostlivosť o črevo. Dôležitá je aj individualizácia — nie každý reaguje rovnako na lepok, mlieko, prerušovaný pôst, suplementy či fyzickú aktivitu. Komplexný prístup znamená riešiť príčiny, ktoré autoimunitu a hormonálnu nerovnováhu vyvolali, nie len následky v laboratóriu.
Videli ste v praxi prípad, keď sa stav štítnej žľazy zlepšil natoľko, že bolo možné znížiť či dokonca vysadiť lieky?
Áno, opakovane. U časti klientok — najmä u tých, ktorým sa podarilo stabilizovať imunitný systém, odstrániť dlhodobý energetický deficit a upraviť zásadné živinové nedostatky — dochádza k výraznému zlepšeniu funkcie štítnej žľazy aj laboratórnych hodnôt.
V niektorých prípadoch endokrinológ postupne znížil liečbu alebo upravil dávku. Treba však zdôrazniť, že cieľom nie je vysadenie liekov — cieľom je stabilná hormonálna rovnováha a dobrý klinický stav.
Ktoré potraviny a návyky by ste označili ako „najväčší dar pre štítnu žľazu“ a ktoré naopak ako jej „najväčších nepriateľov“?
Medzi „dary“ patria dostatok kvalitných bielkovín, komplexné sacharidy, pestrá zelenina, omega-3 mastné kyseliny, fermentované potraviny, pravidelné stravovanie a dostatok energie.
„Nepriateľmi“ sú chronický stres, málo spánku, nepravidelný režim, dlhodobé diéty, ultraspracované potraviny, nadmerný alkohol, trans-tuky, nedostatok mikronutrientov a preťaženie kofeínom.
Aké najväčšie mýty kolujú o jóde, seléne, detoxoch či ketodiete a štítnej žľaze?
Častým mýtom je, že „viac jódu je vždy lepšie“, pričom nadbytok môže autoimunitu zhoršiť. Pri seléne ľudia často užívajú vysoké dávky bez kontroly, čo môže byť toxické.
Detoxikačné kúry nepodporujú štítnu žľazu, naopak, môžu viesť k energetickému deficitu a hormonálnemu stresu. Ketodieta je ďalší mýtus. U niektorých môže krátkodobo fungovať, no dlhodobo často znižuje T3, zvyšuje stresové hormóny a spomaľuje metabolizmus.
Je pravda, že: „Ak máš hypotyreózu, nemôžeš schudnúť“?
Nie, ale chudnutie je náročnejšie a vyžaduje inú stratégiu než u človeka s plne funkčnou štítnou žľazou. Ak nie je stabilizovaná hormonálna rovnováha, energetický príjem je nízky a telo je v strese, chudnutie je prakticky nemožné. Keď sa však podarí optimalizovať liečbu, príjem energie, spánok, stres a živiny, redukcia hmotnosti je reálna a dosiahnuteľná.
Ak by ste mali spomenúť jedno zásadné posolstvo o zdraví štítnej žľazy, čo by to bolo?
Že štítna žľaza nereaguje len na hormóny — reaguje na celý váš životný kontext. Dostatok jedla, pokoj, spánok, stabilita, menej stresu, vyvážená strava a zdravé črevo často ovplyvnia jej funkciu viac než akákoľvek „špeciálna“ diéta. Vaše telo nie je pokazené, len potrebuje podmienky, aby mohlo pracovať tak, ako má.